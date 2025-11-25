Администрация Самары отмечена благодарностью Минфина СО за работу по повышению финансовой грамотности

Я нашел ошибку
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
Администрация Самары отмечена благодарностью Минфина СО за работу по повышению финансовой грамотности

25 ноября 2025 15:07
131
В Самаре лекции, вебинары и интерактивные мероприятия объединили более 70 тысяч человек, в том числе школьников, представителей малого и среднего предпринимательства, членов ветеранских организаций, сотрудников муниципальных предприятий и учреждений.

Администрация города Самары отмечена благодарностью регионального Министерства финансов за активное участие в повышении финансовой грамотности населения Самарской области в 2025 году. Награждение состоялось в рамках открытия VII этапа Всероссийской просветительской эстафеты Минфина России «Мои финансы».

«Финансовая грамотность – это основа уверенной и стабильной жизни. Не только когда речь идет о бюджете города или региона, но и когда мы говорим о семейном бюджете и личных финансах. Наша цель – сделать финансовую грамотность нормой жизни для каждого самарца, чтобы люди могли спокойно управлять личными финансами, избегать типичных ошибок в денежных вопросах и разумно подходить к инвестициям», – сказал заместитель главы Самары, руководитель департамента финансов Вячеслав Шабайкин.

В 2025 году прошло уже три этапа эстафеты «Мои финансы» - «Сберегай и приумножай», «Финансовая безопасность для всей семьи», «Думай о будущем: страхование и накопления». В Самаре лекции, вебинары и интерактивные мероприятия объединили более 70 тысяч человек, в том числе школьников, представителей малого и среднего предпринимательства, членов ветеранских организаций, сотрудников муниципальных предприятий и учреждений. В числе лучших практик Самары – просветительский проект «Финансовая безопасность в школах».

Всероссийская просветительская эстафета Минфина России «Мои финансы» запущена в 2024 году и является частью Национальной стратегии повышения уровня финансового образования. Проект предполагает серию образовательных мероприятий, включающих обучение управлению финансами, инвестированию и страхованию.

В ноябре стартовал этап «Рациональное потребление», который продлится до февраля 2026 года. Изучить его можно на официальном просветительском ресурсе Минфина России: моифинансы.рф/estafeta.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

