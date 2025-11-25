Администрация Самары отмечена благодарностью Минфина СО за работу по повышению финансовой грамотности

131

Администрация города Самары отмечена благодарностью регионального Министерства финансов за активное участие в повышении финансовой грамотности населения Самарской области в 2025 году. Награждение состоялось в рамках открытия VII этапа Всероссийской просветительской эстафеты Минфина России «Мои финансы».



«Финансовая грамотность – это основа уверенной и стабильной жизни. Не только когда речь идет о бюджете города или региона, но и когда мы говорим о семейном бюджете и личных финансах. Наша цель – сделать финансовую грамотность нормой жизни для каждого самарца, чтобы люди могли спокойно управлять личными финансами, избегать типичных ошибок в денежных вопросах и разумно подходить к инвестициям», – сказал заместитель главы Самары, руководитель департамента финансов Вячеслав Шабайкин.



В 2025 году прошло уже три этапа эстафеты «Мои финансы» - «Сберегай и приумножай», «Финансовая безопасность для всей семьи», «Думай о будущем: страхование и накопления». В Самаре лекции, вебинары и интерактивные мероприятия объединили более 70 тысяч человек, в том числе школьников, представителей малого и среднего предпринимательства, членов ветеранских организаций, сотрудников муниципальных предприятий и учреждений. В числе лучших практик Самары – просветительский проект «Финансовая безопасность в школах».



Всероссийская просветительская эстафета Минфина России «Мои финансы» запущена в 2024 году и является частью Национальной стратегии повышения уровня финансового образования. Проект предполагает серию образовательных мероприятий, включающих обучение управлению финансами, инвестированию и страхованию.



В ноябре стартовал этап «Рациональное потребление», который продлится до февраля 2026 года. Изучить его можно на официальном просветительском ресурсе Минфина России: моифинансы.рф/estafeta.

Фото: пресс-служба администрации Самары