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Абсолютное большинство россиян (92%) считают себя воспитанными

Воспитанного человека, по мнению россиян, в первую очередь характеризуют вежливость и доброжелательность к другим, а невоспитанного – неуважение к окружающим. Абсолютное большинство россиян (92%) считают себя воспитанными людьми, 4% признались в обратном.

Такие данные опубликовало социологическое агентство «Вебер» - это проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Изучение общественного мнения проводилось в марте 2024 года в Сети методом River Sampling среди 1400 респондентов старше 18 лет.

«Представления людей об этичном, культурном поведении у всех разные, они часто зависят от среды, в которой находится человек, и многих других особенностей, - отмечает руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова. - В этом исследовании мы хотели узнать, какие нормы разделяют россияне, какое поведение считается допустимым, а какое, наоборот, неприемлемым. Приятно осознавать, что грубое отношение, или попросту хамство, не является частью нашего менталитета – так считают 66% в России. А вот желание заступиться, помочь, позаботиться, примирить нарастающий конфликт как раз заложено в нормах социальной жизни, что и отразилось в ответах респондентов. Вместе с тем, каждый второй (45%) уверен, что на хамство не нужно отвечать хамством».

Большинство респондентов - 73% - заявили, что они не могут позволить себе влезть без очереди, проигнорировать человека или грубо прервать разговор даже в случае сильной спешки. Если же это и происходит, то чаще всего по уважительной причине, отметили участники опроса. 83% опрошенных уступают места другим в общественном транспорте.

65% признались, что могут себя повести резко или раздраженно по отношению к кому-либо в общественном месте, но в основном это происходит редко, треть (32%) говорит, что подобного с ними не случается, чаще об этом говорят женщины.

Лишь треть россиян говорят, что встречаются с грубостью всего несколько раз в год. К хамству респонденты относят игнорирование человеком замечаний окружающих, которым он доставляет неудобства (83%), неуместные комментарии, комплименты и навязчивое внимание в адрес других людей (63%), а также прослушивание музыки, просмотр видео и видеозвонки в общественных местах без наушников (59%). При этом публичное проявление чувств в общественных местах, например, поцелуи, большая часть опрошенных (72%) к хамству не относит.

Фото: pxhere.com