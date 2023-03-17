Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон

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Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая нацпроект «Экология», рассказала в эфире телеканала «Россия 24» о полезных экологических привычках в ее семье и призвала россиян не покупать каждый сезон новые джинсы, передает РБК.



Так, на вопрос журналиста о том, заведены ли в ее семье полезные экологические привычки, Абрамченко ответила, что она и члены ее семьи «начали потреблять осознанно». По ее словам, более 50% в мусорном ведре жителя современного мегаполиса сейчас занимает упаковка от различных товаров. «Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, я теперь мою стекло, сортирую мусор отдельно», — рассказала вице-премьер.



На просьбу дать совет людям, которые хотят внести посильный вклад в улучшение экологии, Абрамченко предложила перед покупкой чего-либо думать, как затем можно будет утилизировать эти товары.



«Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы!», — сказала она, пояснив, что при их производстве используется слишком много воды. «Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», — отметила Абрамченко.

Фото: ru.freepik.com

