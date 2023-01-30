90-летний юбилей отмечает заслуженный тренер РСФСР, первый мастер спорта СО по лыжным гонкам Владимир Медведев

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Сегодня, 30 января, 90-летний юбилей отмечает заслуженный тренер РСФСР, первый мастер спорта Самарской области по лыжным гонкам Владимир Медведев.



28 лет он возглавлял областную федерацию по лыжным гонкам, долгие годы работал главным тренером сборной области. Много лет был депутатом райсовета Красноглинского района нескольких созывов. Организовал две популярные гонки – на приз Анатолия Александрийского и «Красноглинскую лыжню». Основатель лыжной базы «Чайка» в поселке Управленческий.



Руководитель министерства спорта Самарской области Лидия Рогожинская лично встретилась с Владимиром Михайловичем. Она вручила ему Почетную грамоту за большой вклад в развитие физической культуры и спорта Самарской области, а также экипировку спортивных сборных команд 63 региона.

Фото: минспорта СО