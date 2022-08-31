Я нашел ошибку
Главные новости:
Новые школьные правила запрещают детям телефоны на уроках
Новые школьные правила запрещают детям телефоны на уроках
Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права
Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права
Экс-министра строительства Самарской области отдали под суд
Экс-министра строительства Самарской области отдали под суд
На пляже в Самаре чуть не утонул мужчина
На пляже в Самаре чуть не утонул мужчина
Три женщины пострадали в ДТП в Тольятти
Три женщины пострадали в ДТП в Тольятти
Жительницу Чапаевска осудили за хранение спайса
Жительницу Чапаевска осудили за хранение спайса
Правительство региона продлило сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество для отдельных категорий налогоплательщиков
Правительство региона продлило сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество для отдельных категорий налогоплательщиков
На переезде Липяги состоится профилактическая акция «Безопасный переезд!»
На переезде Липяги состоится профилактическая акция «Безопасный переезд!»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.01
EUR 59.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

9 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах

31 августа 2022 11:55
126
9 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах

9 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – МОО) на 2022-2023 учебный год, в том числе и в дошкольное отделение МБОУ Школы № 26. Чтобы добавить образовательное учреждение в заявление о постановке ребенка в очередь, необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и свидетельством о его рождении.

Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении, на Портале Образовательных Услуг https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений нужно обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Отметим, что информацию о наличии свободных мест в МОО можно посмотреть на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (во вкладке «Поиск образовательных организаций»).

Родители имеют право выбора предпочитаемых МОО с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения).

Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

- даты регистрации ребенка в электронном реестре;

- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2022;

- желаемой даты зачисления не позднее 01.09.2022;

- направленности группы.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен», что можно отслеживать на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»).

Необходимо своевременно обратиться для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Следует обращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область традиционно среди регионов-лидеров по количеству заявок и проектов, получивших поддержку: 17 проектов стали победителями, получив поддержку на 30 млн рублей.
30 августа 2022, 20:41
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Координационного комитета на предоставление президентских грантов в сфере культуры
Самарская область традиционно среди регионов-лидеров по количеству заявок и проектов, получивших поддержку: 17 проектов стали победителями, получив поддержку на... Культура
1091
Флаг, платежки и жилье: какие изменения ждут россиян в сентябре
30 августа 2022, 13:28
Флаг, платежки и жилье: какие изменения ждут россиян в сентябре
1 сентября дети после летних каникул пойдут на занятия в школу и этот же день станет началом новой традиции в России. В стране
311
Опубликован график нерабочих и праздничных дней в 2023 году
30 августа 2022, 12:08
Опубликован график нерабочих и праздничных дней в 2023 году
Всего россиян ожидает 26 дополнительных выходных. Общество
312
В центре внимания
Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права
31 августа 2022  13:48
Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права
0
9 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
31 августа 2022  11:55
9 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
116
Общеобразовательные учреждения Самарской области готовы к началу нового учебного года
31 августа 2022  09:57
Общеобразовательные учреждения Самарской области готовы к началу нового учебного года
147
Самарская область традиционно среди регионов-лидеров по количеству заявок и проектов, получивших поддержку: 17 проектов стали победителями, получив поддержку на 30 млн рублей.
30 августа 2022  20:41
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Координационного комитета на предоставление президентских грантов в сфере культуры
1093
В Кировском районе Самары 3 и 4 сентября будет работать муниципальная ярмарка
30 августа 2022  15:10
В Кировском районе Самары 3 и 4 сентября будет работать муниципальная ярмарка
387
Весь список