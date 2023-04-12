9% самарцев, мечтавших в детстве о космосе, добились самых высоких руководящих должностей

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47% самарцев в детстве мечтали стать космонавтами.

Исследовательский центр Зарплаты.ру решил выяснить, сколько самарцев в детстве мечтали бороздить просторы космоса. Оказалось, таких больше половины. Среди них больше мужчин, чем женщин (67% против 33%) и больше людей возраста 35-44 лет (40%). Опрос проводился среди 2230 респондентов возрастом 18-55 лет, в том числе в Самарской области.

В основном самарцы мечтали о космосе с 5 до 10 лет — таких оказалось 68%; 20% — до 5 лет, 10% — в 10-15 лет, и лишь 2% пронесли эту мечту дольше 15 лет. Образцом для подражания респондентам служили Юрий Гагарин (84%), Валентина Терешкова (28%), Алексей Леонов (18%), Герман Титов (9%), Владимир Комаров (4%), Анатолий Соловьев (2%) (множественный выбор).

Несостоявшихся космонавтов больше всего среди специалистов — 42%; руководителями среднего звена стали 27, рабочими — 22%, менеджерами и руководителями высшего звена — 9%.

Помимо космонавтов респонденты мечтали стать (множественный выбор):

Врачами — 38%

Учителями — 34%

Актерами — 25%

Певцами — 23%

Полицейскими — 17%

Военными — 13%

Художниками — 11%

Писателями — 10%

Ветеринарами — 9%

Поварами — 9%

Журналистами — 7%

Пожарными — 6%.

Большинство в итоге работают в промышленности (14%), строительстве (9%), медицине и фармации (9%), в профессиях, связанных с транспортом (8%), ИТ (8%), бухгалтерии и финансах (7%), образовании (7%), на рабочих специальностях (7%), в энергетике и добыче (5%), торговле (4%).

На вопрос «Полетели бы вы сейчас в космос, если получили бы такую возможность?» положительно ответили 73% респондентов.