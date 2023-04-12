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9% самарцев, мечтавших в детстве о космосе, добились самых высоких руководящих должностей

12 апреля 2023 09:35
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9% самарцев, мечтавших в детстве о космосе, добились самых высоких руководящих должностей

47% самарцев в детстве мечтали стать космонавтами.

Исследовательский центр Зарплаты.ру решил выяснить, сколько самарцев в детстве мечтали бороздить просторы космоса. Оказалось, таких больше половины. Среди них больше мужчин, чем женщин (67% против 33%) и больше людей возраста 35-44 лет (40%). Опрос проводился среди 2230 респондентов возрастом 18-55 лет, в том числе в Самарской области. 

В основном самарцы мечтали о космосе с 5 до 10 лет — таких оказалось 68%; 20% — до 5 лет, 10% — в 10-15 лет, и лишь 2% пронесли эту мечту дольше 15 лет. Образцом для подражания респондентам служили Юрий Гагарин (84%), Валентина Терешкова (28%), Алексей Леонов (18%), Герман Титов (9%), Владимир Комаров (4%), Анатолий Соловьев (2%) (множественный выбор). 

Несостоявшихся космонавтов больше всего среди специалистов — 42%; руководителями среднего звена стали 27, рабочими — 22%, менеджерами и руководителями высшего звена — 9%. 

Помимо космонавтов респонденты мечтали стать (множественный выбор):

  • Врачами — 38%
  • Учителями — 34%
  • Актерами — 25%
  • Певцами — 23%
  • Полицейскими — 17%
  • Военными — 13%
  • Художниками — 11%
  • Писателями — 10%
  • Ветеринарами — 9%
  • Поварами — 9%
  • Журналистами — 7%
  • Пожарными — 6%.

Большинство в итоге работают в промышленности (14%), строительстве (9%), медицине и фармации (9%), в профессиях, связанных с транспортом (8%), ИТ (8%), бухгалтерии и финансах (7%), образовании (7%), на рабочих специальностях (7%), в энергетике и добыче (5%), торговле (4%).

На вопрос «Полетели бы вы сейчас в космос, если получили бы такую возможность?» положительно ответили 73% респондентов. 

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