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9% работодателей в Самаре дарят подарки новым сотрудникам

21 июля 2024 11:12
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9% работодателей в Самаре дарят подарки новым сотрудникам

Чаще всего welcome-наборы новым сотрудникам дарят крупные компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

9% работодателей в Самаре дарят подарки новым сотрудникам. В 83% компаний такая практика пока не внедрена. Чаще всего подобную традицию можно встретить в крупных организациях (13%).

Обычно в welcome-наборы входят кружки и/или канцелярия с корпоративной символикой — ручки, блокноты, ежедневники. Некоторые компании в качестве welcome-подарка могут вручить термос или сумку-шопер, сладости и другие приятные вещи.


Время проведения: 1—17 июля 2024 года

Какие подарки чаще всего дарят новым сотрудникам в первый день работы (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний)
• Кружка/термокружка
• Ручка
• Блокнот
• Ежедневник
• Термос
• Другое (сумка-шопер, сладости, канцелярский набор и проч.)

 

Теги: Опрос

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