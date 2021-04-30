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9 мая в центре Самары не будут продавать алкоголь

30 апреля 2021 11:22
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9 мая в центре Самары не будут продавать алкоголь

В правительстве Самарской области подписали распоряжение о полном запрете на продажу алкоголя в День Победы 9 мая 2021 года на семи улицах в центре Самары.

Так, на улице Лесной ограничение будет действовать от улицы Осипенко до Северо-Восточной магистрали по нечетной стороне от дома с № 25 по № 35 с 14:00 до 23:00.

На других шести улицах торговать спиртным будет запрещено весь день - уже с 8:00 до 23:00.

Речь идет о следующих участках:

  • улица Вилоновская от улицы Фрунзе до улицы Галактионовской по нечетной стороне это дома № 1-21, а по чётной - № 2а-26;
  • улица Галактионовская от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской (нечётная сторона – дома № 37-145, чётная сторона – дома № 36-102а);
  • улица Красноармейская от улицы Максима Горького до улицы Галактионовской (нечётная сторона – дома № 1к-41а, чётная сторона – дома № 2а-30);
  • улица Чапаевская от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской (нечётная сторона – дома № 177-181, чётная сторона – дома № 176-210);
  • улица Молодогвардейская от улицы Ленинградской до Студенческого переулка (нечётная сторона – дома № 1-151, чётная сторона – дома № 74-202),
  • улица Максима Горького от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской (нечётная сторона  ‑ дома с № 1 по № 1316).

9 мая на площади Куйбышева в Самаре состоится военный парад, в котором примут участие больше 2 тыс. человек и 63 единицы техники, пишет Самру.ру

Фото: Pixabay.com

Теги: 9 мая алкоголь

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