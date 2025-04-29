85% самарцев считают поездку на шашлыки идеальным первым свиданием

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Приближаются майские праздники — время, когда традиционные шашлыки на природе становятся отличным поводом для встреч не только с друзьями, но и для новых знакомств. Мамба провела опрос и выяснила: готовы ли самарцы ехать на дачу для первой встречи и является ли шашлык афродизиаком.

Шашлык, дача, любовь: три слова этой весны

Пока городские романтики грезят о дальних странах, большинство самарцев мечтают о простых радостях — вырваться за город с мангалом, бутылочкой хорошего вина и приятной компанией. Бо́льшая часть мужчин (85%) убеждены: майские выходные словно созданы для свиданий под открытым небом. Ещё 13% отметили, что согласятся, только если будет мясо на огне.

Женщины более избирательны: только 43% считают майские идеальным временем для романтики. Но стоит мужчине взять организацию в свои руки — продумать маршрут, создать уют, подобрать напиток и закуски — и магия срабатывает мгновенно: практически каждая вторая девушка начинает видеть в нём героя своего романа...

Аромат любви с дымком: как запах шашлыка влияет на чувства

Тонкий парфюм уступает место новому соблазну — запаху шашлыка, тающего на раскалённых углях. Почти половина дам (49%) признаются: этот аромат действует на них магически. А если шашлык готовит симпатичный мужчина, тут уже и вино не нужно — так считают 27% женщин. Лишь 14% признались, что равнодушны к шашлыку.

Мужской взгляд немного отличается: 31% считают, что всё зависит от компании, ещё 35% — что шашлык просто поднимает настроение. А вот 28% откровенно признают возбуждающий эффект. И только 5% заявили, что мясной аромат на чувства не влияет.

Гармония у костра: портрет идеальной пары

Мужчины представляют идеальную спутницу на природе как активную, но расслабленную. 50% восхищаются девушками, которые не боятся испачкаться и не сидят как королевы в ожидании, пока им всё поднесут. Ещё 21% мечтают о партнёрше, которая спокойно поднимет бокал коньяка под мясо. А 17% выделяют умение просто помолчать у костра — без лишних слов, но с полным взаимопониманием.

Женщины видят идеального мужчину чуть иначе: 46% ценят заботу, а 20% мечтают просто расслабиться — пусть он колдует над мангалом, а она будет отдыхать с бокалом и шашлычком. Для 20% решающую роль играют детали — идеально подобранная музыка и секретный рецепт маринада. Любопытный момент: 6% девушек честно признаются, что наличие собственной (не арендованной!) дачи сильно повышает привлекательность кавалера. А ещё 5% не могут устоять перед мужчиной с гитарой у костра.

Красный флаг над мангалом: когда выбирают друзей

Майские праздники — это не только повод для пикника, но и испытание чувств. Если потенциальный партнёр предпочитает поездку с друзьями вместо романтического свидания — для многих это тревожный знак. Так считают 41% женщин и 22% мужчин. Впрочем, немало и тех, кто относится к изменению планов философски — 39% девушек и 45% парней говорят: «Ничего страшного, я займусь своими делами».

От пикника к серьёзным чувствам: траектория идеальных отношений

Главное желание самарцев на конец этой весны — найти новую любовь. 65% опрошенных мечтают, чтобы май завершился началом отношений, которые перейдут в серьёзный роман. Остальные настроены просто насладиться моментом (18%), получить яркие эмоции (10%) и устроить как можно больше классных свиданий (7%). В конце концов, главное, чтобы рядом была родственная душа, а остальное приложится.

В опросе Mamba приняли участие 3500 респондента старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.