8 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Состоявшаяся сегодня встреча была посвящена обсуждению текущих задач и планов на будущее, а также вопросов, в которых необходима помощь региональных властей.
Губернатор Дмитрий Азаров обсудил на встрече с мусульманской общиной вопросы развития территории рядом с исторической мечетью в Самаре
Участниками могут стать специалисты от 22 лет из любого региона России.
Открыт конкурс для гидов и экскурсоводов на участие в Международной выставке-форуме «Россия»
Железобетонные трубы диаметром 2000 мм меняют на современные пластиковые сети отечественного производства.
Специалисты «РКС-Самара» меняют участок Безымянского коллектора
Будьте внимательны и осторожны!
6 и 7 сентября, местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
При употреблении алкоголя в разы повышается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«Губительно воздействует на стенку сосудов»: врач-кардиолог – о грозных последствиях употребления алкоголя
В билайне продолжается акция «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона».
За первым смартфоном — в билайн! Оператор составил ТОП моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам
Тема нового цикла лекций – «Андрей Тарковский: прикосновение к творчеству».
СОУНБ приглашает на новый цикл лекций философской школы «Симпозион»
В Тольятти проходит месячник гражданской защиты
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.54
0.92
EUR 104.9
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

8 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах

6 сентября 2023 11:01
206
8 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах

В пятницу, 8 сентября 2023 года, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – МОО) на 2023-2024 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Администрации городского округа Самара рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале Образовательных Услуг https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Родители имеют право выбора предпочитаемых МОО с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения).

Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении рекомендуется обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

- даты регистрации ребенка в электронном реестре;

- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2023;

- направленности группы;

- желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен», что можно отслеживать на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»).

Отметим, что важно своевременно обратиться для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения). Рекомендуется прийти непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

 

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

 

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Состоявшаяся сегодня встреча была посвящена обсуждению текущих задач и планов на будущее, а также вопросов, в которых необходима помощь региональных властей.
06 сентября 2023, 15:40
Губернатор Дмитрий Азаров обсудил на встрече с мусульманской общиной вопросы развития территории рядом с исторической мечетью в Самаре
Состоявшаяся сегодня встреча была посвящена обсуждению текущих задач и планов на будущее, а также вопросов, в которых необходима помощь региональных властей. Политика
1
Она не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2 300 тонн в сутки.
05 сентября 2023, 18:22
Опережая время: губернатор Дмитрий Азаров запустил новую установку аммиачной селитры на «КуйбышевАзот»
Она не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2 300 тонн в сутки. Экономика
628
В Самарской области отметили вклад тольяттинской «Академии Коноплева» в развитие российского футбола.
05 сентября 2023, 17:34
В Тольятти отметили 20-летие знаменитой футбольной «Академии Коноплева»
В Самарской области отметили вклад тольяттинской «Академии Коноплева» в развитие российского футбола. Общество
364
В центре внимания
Состоявшаяся сегодня встреча была посвящена обсуждению текущих задач и планов на будущее, а также вопросов, в которых необходима помощь региональных властей.
6 сентября 2023  15:40
Губернатор Дмитрий Азаров обсудил на встрече с мусульманской общиной вопросы развития территории рядом с исторической мечетью в Самаре
15
8 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
6 сентября 2023  11:01
8 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
205
Она не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2 300 тонн в сутки.
5 сентября 2023  18:22
Опережая время: губернатор Дмитрий Азаров запустил новую установку аммиачной селитры на «КуйбышевАзот»
628
В Самарской области отметили вклад тольяттинской «Академии Коноплева» в развитие российского футбола.
5 сентября 2023  17:34
В Тольятти отметили 20-летие знаменитой футбольной «Академии Коноплева»
364
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
5 сентября 2023  13:39
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
1088
Весь список