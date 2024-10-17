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8% россиян скрывают свое резюме от текущего работодателя

17 октября 2024 11:43
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8% россиян скрывают свое резюме от текущего работодателя

Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян, чтобы выяснить, как они оформляют свое резюме и скрывают ли его от своего текущего работодателя. Опрос показал, что 18% респондентов предпринимают дополнительные меры, чтобы скрыть поиск работы от работодателей: 10% из них не публикуют резюме в открытом доступе, а отправляют его напрямую интересующим работодателям, а другие 8% опрошенных закрывают доступ к просмотру своего резюме для компании-работодателя.

Тем не менее, четверть (25%) респондентов не скрывают свое резюме и оставляют его в открытом доступе. У 10% работников не возникает вопросов на тему того, стоит ли скрыть свое резюме — они сообщили, что начинают искать новую работу только после увольнения с предыдущего места. Еще 9% респондентов заранее предупреждают текущего работодателя о своем намерении искать новое место работы. При этом 35% участников исследования пока не сталкивались с подобными ситуациями — у них не было предыдущего опыта работы, им не требуется резюме для трудоустройства или по другим причинам.

Респондентам также задали вопрос о том, как они оформляют свои резюме при поиске работы. Чтобы выделиться среди других кандидатов, в основном работающие россияне стараются обозначить в резюме свои достижения и конкретные результаты (23%), акцентируют внимание на уникальных навыках (17%), добавляют рекомендации от предыдущих работодателей (15%), профессиональные фото (14%) или прикрепляют портфолио с самыми яркими работами (12%). Некоторые опрошенные также оптимизируют свое резюме под ключевые слова в вакансии (12%) или пишут индивидуальные сопроводительные письма для работодателей (9%).

В разделе «О себе» россияне чаще всего стараются писать кратко и по существу (24%). При этом 12% опрошенных в этом разделе подчеркивают свои профессиональные достижения, а 11% — концентрируются на своих навыках и компетенциях. Каждый десятый (10%) респондент в разделе «О себе» старается сочетать личную и профессиональную информацию. Рассказывают о своих хобби, качествах и увлечениях 8% опрошенных, еще 6% делают акцент только на тех аспектах личной жизни и интересах, которые могут быть полезны для работы.

Почти треть (31%) респондентов никогда не пишут сопроводительные письма при отклике на вакансии. Однако 22% обязательно добавляют мотивационное письмо, если работодатель этого требует. 13% всегда пишут их, так как считают это важной частью подачи резюме, а 11% готовят сопроводительный текст, когда необходимо дополнить информацию, которая не уместилась в резюме. Еще 11% используют сопроводительное письмо для того, чтобы выразить свою мотивацию и стремление работать в определенной компании, а 7% пишут его, чтобы объяснить карьерные пробелы или смену профессии.

Теги: Опрос

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