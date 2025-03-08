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8 Марта в ГУ МВД СО вручили первые офицерские погоны женщинам – сотрудникам полиции, юстиции и внутренней службы

8 марта 2025 14:37
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Завершилась встреча коллективной фотографией на память.

В ГУ МВД России по Самарской области в преддверии Международного женского дня - 8 Марта в торжественной обстановке заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев вручил первые офицерские погоны женщинам – сотрудникам полиции, юстиции и внутренней службы.

«Вы сделали важный шаг, выбрав путь служения Родине и обществу, взяв на себя ответственность за обеспечение правопорядка и безопасности жителей области. Ваш выбор достоин уважения и восхищения, так как требует не только профессионализма, но и мужества, решительности и преданности своему делу.

Спасибо вам за смелость. Пусть ваша служба в органах внутренних дел будет светлой и успешной, каждый день приносит новые достижения и уверенность в будущем, ваши близкие гордятся вами, а коллеги всегда поддерживают и ценят ваш вклад в общее дело. С праздником 8 Марта! Будьте счастливы, здоровы и любимы!», - отметил Александр Михайлович.

Продолжилось мероприятие посещением экспозиции, где сотрудник Музея истории органов внутренних дел Самарской области рассказала о героических подвигах милиционеров и полицейских.

Завершилась встреча коллективной фотографией на память, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара

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