77% людей старшего возраста хотят работать или подрабатывать

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Маркетплейс услуг YouDo.com и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru опросили возрастных соискателей и исполнителей, а также их заказчиков, чтобы оценить доступность работы и подработки для людей 55+ в России.

Формы занятости и доходы

По данным Росстата, в 2022 году в России проживало 35 млн пожилых людей (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55), причем 8,5 млн из них продолжали работать (данные ПФР). Результаты опроса показали, что процент желающих продолжать работать или подрабатывать еще выше: 77% опрошенных пенсионеров имеют или хотят иметь дополнительные источники дохода помимо пенсии. Из них 78% работают и подрабатывают как физические лица, 25% имеют статус самозанятых и 2% — статус ИП, причем некоторые совмещают предпринимательскую деятельность в качестве ИП или самозанятого с основной работой. Постоянную работу имеют 17% опрошенных пожилых людей.

Источники доходов возрастных интернет-пользователей

77% получают пенсию

17% имеют постоянную работу

13% подрабатывают на нескольких онлайн-платформах

8% подрабатывают только на YouDo

Указана доля респондентов среди возрастных исполнителей и соискателей. Участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа.

Абсолютное большинство людей старшего возраста испытывают нехватку средств в разной степени: 32% опрошенных вынуждены постоянно экономить, 31% ответили, что для комфортной жизни им не хватает лишь немного, а 33,5% хватает средств только на самое необходимое. Лишь 2,5% отметили, что довольны своими доходами, а 1% опрошенных без затруднений помогают детям и внукам.

Конкуренция и ограничения

Среди причин, которые мешают возрастным исполнителям найти работу или подработку, на первое место опрошенные вынесли предвзятое отношение к работникам старшего возраста – так ответили 42% соискателей. На втором месте — высокая конкуренция, в которой уверенны 37% пользователей. Третье место занимает небольшое число подходящих вакансий (22%), далее идет низкий уровень оплаты (21%) и неактуальность навыков (7%). Лишь 12% возрастных соискателей утверждают, что никогда не испытывали никаких сложностей при поиске работы или подработки.

Большинство (63%) исполнителей и соискателей 55+ признались, что возраст становился или мог быть одной из причин отказа от сотрудничества. А 37% не сталкивались с отказом после того, как наниматель узнавал их возраст. При этом 48% респондентов уверены, что могут справляться с работой лучше более молодых работников, но остальные опрошенные соискатели испытывают сомнения по этому поводу.

Несмотря ни на что, многие пожилые люди не отчаиваются и продолжают искать работу и подработку: например, использовать маркетплейсы услуг и платформы занятости как способ получения дополнительного дохода и возможность занять себя чем-то полезным. Для 21% опрошенных подработка на маркетплейсах является основным источником заработка, 6% респондентов берут подработку, потому что не могут сидеть без дела, и 72% указали, что для них работа на маркетплейсе – это возможность совместить приятное с полезным (и поработать, и заработать).

Что мешает пожилым людям в поиске работы или подработки

42% — предвзятое отношение к работникам старшего возраста

37% — высокая конкуренция

22% — дефицит подходящих вакансий

21% — недостаточный уровень оплаты

7% — неактуальные навыки

Указана доля респондентов среди пожилых исполнителей и соискателей. Участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа.

Наём людей старшего возраста: мнение заказчиков

Опрос заказчиков (пользователи, которые ищут исполнителей на YouDo) показал, что опыт сотрудничества с людьми старше 60 лет был у 56% пользователей. И большинство даже не обращает внимания на возраст, когда выбирает сотрудника или исполнителя — так ответили 64% опрошенных заказчиков. Выбирая между пожилым и молодым исполнителем, 91% опрошенных примут решение в зависимости от задачи, которую нужно сделать, невзирая на возраст, 5% – отдадут предпочтение молодому исполнителю, 4% – выберут исполнителя старшего возраста. 89% отметили, что у пожилых исполнителей есть важное преимущество в виде богатого опыта. И лишь 8% заказчиков отметили, что испытывали неловкость, поручая работу пожилому исполнителю.

«Я приглашала мастера по ремонту радиоточки после ремонта в квартире бабушки. Оказалось, что мастер, который пришел по вызову, помнит мою бабушку, скончавшуюся более 20 лет назад, и ту самую радиоточку, которую он по её просьбе устанавливал на кухне! Было очень приятно с ним пообщаться, работу выполнил с удивительным профессионализмом и добросовестностью!” – комментарий пользователя YouDo.

Однако некоторые виды работ пользователи все же не готовы поручать людям старшего возраста. В основном, это работа, связанная с тяжелыми физическими нагрузками — ее указали 76% респондентов. Еще 19% отметили, что не готовы поручать пожилым исполнителям работу, связанную с программированием и разработкой ПО. Остальные 5% указали креативную работу, например дизайн.

В каких категориях востребованы услуги исполнителей пожилого возраста

54% — ремонт и строительство

46% — курьерские услуги

41% — грузоперевозки

33% — репетиторство и обучение

21% — ремонт транспорта

13% — юридическая и бухгалтерская помощь

Указана доля респондентов среди заказчиков маркетплейса услуг YouDo, которые имеют опыт сотрудничества с пожилыми исполнителями в указанной категории заданий. Участники опроса могли выбирать несколько вариантов ответа.