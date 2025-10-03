75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову

98

Сегодня юбилей отмечает легенда самарского футбола, рекордсмен «Крыльев Советов» по количеству сыгранных матчей, заслуженный ветеран клуба Валерьян Владимирович Панфилов.

От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!

К поздравлениям присоединился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев:

"Рад, что лично знаком с Валерьяном Владимировичем. Настоящий патриот родной земли, замечательный человек. Ориентир для молодого поколения спортсменов.

Даже в свои почтенные годы Валерьян Владимирович иногда играет в футбол и, как мне рассказывали, «возит» молодых только так.

Всегда с большим удовольствием общаюсь с ним, спрашиваю мнение по вопросам развития футбола. Валерьян Владимирович, например, очень ратует за то, чтобы больше внимания уделялось воспитанию местных игроков. Двигаемся в этом направлении и будем делать еще больше.

Выйду с инициативой присвоить Валерьяну Владимировичу Панфилову звание «Почетный гражданин городского округа Самара». Уверен, предложение будет поддержано.

Утром позвонил Валерьяну Владимировичу, поздравил с юбилеем. Пожелал крепкого здоровья, благополучия и побед нашей любимой команды.

Только «Крылья», только победа!" - написал губернатор в своем канале в MAX.