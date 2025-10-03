Я нашел ошибку
Главные новости:
​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
В номинации «Второй старт».
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 
Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек.
Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» 
Работы запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову

3 октября 2025 15:39
98
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!

Сегодня юбилей отмечает легенда самарского футбола, рекордсмен «Крыльев Советов» по количеству сыгранных матчей, заслуженный ветеран клуба Валерьян Владимирович Панфилов.

От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!

К поздравлениям присоединился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев:

"Рад, что лично знаком с Валерьяном Владимировичем. Настоящий патриот родной земли, замечательный человек. Ориентир для молодого поколения спортсменов. 

Даже в свои почтенные годы Валерьян Владимирович  иногда играет в футбол  и, как мне рассказывали, «возит» молодых только так.

Всегда с большим удовольствием общаюсь с ним, спрашиваю мнение по вопросам развития футбола. Валерьян Владимирович, например, очень ратует за то, чтобы больше внимания уделялось воспитанию местных игроков. Двигаемся в этом направлении и будем делать еще больше.

Выйду с инициативой присвоить Валерьяну Владимировичу Панфилову звание «Почетный гражданин городского округа Самара». Уверен, предложение будет поддержано.

Утром позвонил Валерьяну Владимировичу, поздравил с юбилеем. Пожелал крепкого здоровья, благополучия и побед нашей любимой команды. 

Только «Крылья», только победа!" - написал губернатор в своем канале в MAX.

Теги: Крылья Советов Самара

