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74% самарцев поздравление с 8 марта считают обязательным

7 марта 2024 13:11
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74% самарцев поздравление с 8 марта считают обязательным

74% жителей Самары считают, что поздравлять женщин с 8 марта нужно обязательно. Такие данные получила «АльфаСтрахование» по итогам опроса к Международному женскому дню. В опросе приняли участие 1267 человек.

90% поздравят своих мам, 60% – бабушек, 50% – сестер. 95% – вторых половин, а 29% –дочерей. Тещи удостоятся внимания 29% участников опроса. Начальницы и женщины-коллеги будут одарены 22% мужчин*.

Средняя сумма, которую готовы потратить большинство – 58% мужчин их тех, кто точно будет поздравлять своих женщин – 7 тыс. руб. Цветы купят 42% мужчин. 13% вместо цветов подарят любимые своими женщинами сладости.

Духи будут дарить 48% участников опроса, еще 9% подарят сертификаты в магазины парфюмерии.

11% подарят деньги. 10% – мобильную технику. 5% организуют для своей женщины отдых. 4% приобретут украшения.

Женщинам-руководителям большинство собирают коллективные подарки. Дарят сертификаты (17%), билеты в театр (4%), бытовые приборы (10%), алкоголь (8%).

Не планируют поздравлять женщин 6% жителей.

*варианты ответов предусматривали множественный выбор

Теги: Опрос

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