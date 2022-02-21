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73 протокола: проверки масочного режима в общественном транспорте Самары продолжаются

21 февраля 2022 14:31
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Ежедневно комиссионные бригады охватывают рейдовым контролем 30-35 маршрутов.

Проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте Самаре продолжаются, за прошедшую неделю оформлено 73 протокола.

Ежедневно комиссионные бригады охватывают рейдовым контролем 30-35 маршрутов. Следят за тем, чтобы пассажиры, а также персонал транспортных предприятий, работающий в рейсах, соблюдали требования в части ограничений – прежде всего, носили маски от начала и до конца поездки. Еженедельно профильным городским Департаментом организуется 80 выездных проверок с участием ревизоров предприятий-перевозчиков, народных дружинников и сотрудников полиции, которые, напомним, оказывают поддержку этой работе с осени 2020 года.

Решение о штрафе в каждом конкретном случае принимается с учетом всех обстоятельств совершения правонарушения и исходя из санкций, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ. В частности, за первичное нарушение (оно подпадает под часть 1 вышеуказанной статьи) пассажир по собственной вине может лишиться денежных средств в размере до 30 тысяч рублей, а в случае рецидива (в соответствии с частью 2 данной стати) наказание рублем еще жестче – до 50 тысяч рублей. Повторные нарушения, совершенные одними и теми же пассажирами, продолжают иметь место.

В отношении членов экипажей также принимаются соответствующие меры. В первую очередь – дисциплинарная ответственность, лишение премиальной части заработной платы за месяц. Право не надевать маску имеют только те водители, которые находятся в изолированных от пассажирского салона кабинах.

Помимо «масочных рейдов» организуются и другие комплексные мероприятия. Повышенное внимание уделяется санитарному обслуживанию подвижного состава. В транспортных предприятиях круглосуточно продолжают работать мобильные бригады по обеззараживанию контактных поверхностей. За тем, чтобы рециркуляторы для очистки воздуха от вирусов и бактерий функционировали исправно во всех салонах, следят инженерные службы. Кроме того, сотрудники участвуют в прививочной кампании. Профильный департамент аккумулирует данные по вакцинированным и ревакцинированным от COVID-19.

Минимизация рисков распространения коронавирусной инфекции является сейчас первоочередной задачей. Тех, для кого использование городского пассажирского транспорта не является первостепенной необходимостью, все же просят воздержаться от поездок.

 

Фото:   администрация Самары

 

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