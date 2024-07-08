71 год в браке: сотрудники УФСИН СО поздравили ветеранов с Днем семьи, любви и верности

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В честь праздника, приуроченного к Дню святых Петра и Февронии, заместитель начальника СИЗО-2 Александр Ермаков, глава городского округа Сызрань Анатолий Лукиенко и представитель отдела ЗАГС посетили семью Варламовых.



Михаил Максимович и Фаина Ивановна прожили в любви и согласии 71 год. За долгую жизнь они вырастили двоих детей, четверых внуков, а сейчас с большим удовольствием воспитывают четверых правнуков.



Дом семьи Варламовых всегда наполнен теплотой, нежностью и детским смехом. А их прочные семейные узы из года в год укрепляют общие ценности и традиции, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО