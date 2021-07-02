7 дней до окончания приёма заявок на фестиваль граффити «ФормART»

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ФормART – это фестиваль уличного искусства, где молодые люди от 16 до 35 лет могут проявить себя и остаться в истории своего города – нарисовать граффити на стене одного из значимых зданий.

В 2021 году ключевой темой для конкурсных работ является «Взгляд в будущее», отражение потенциала развития страны и новых технологий.

Участниками фестиваля могут стать профессиональные стрит-арт художники и художники-любители, постоянно проживающие на территории Приволжского федерального округа.

Фестиваль проходит в несколько этапов. С 1 июня по 7 июля проходит регистрация заявок с эскизами будущих граффити-работ. Далее региональный отбор и выбор экспертами одной работы для нанесения. Выбранная работа наносится на заранее определенный объект городской среды, как правило, это жилые дома, здания учреждений и организаций.

Фото- и видеоматериалы готовой работы размещаются на ресурсах фестиваля в интернете и социальных сетях. Финальный этап определяет лучшую работу по мнению экспертов и жителей путем голосования

Победители и призеры окружного этапа получают дипломы, памятные призы и денежные гранты на развитие творчества. В этом году призовой фонд увеличен в 2 раза.

До окончания срока подачи заявок остается неделя. Для регистрации необходимо зайти на сайт formartpfo.ru, заполнить профиль, приложить эскиз своей работы. Уже с августа 2021 года победители и призеры фестиваля начнут отрисовывать свои работы на зданиях города.

Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», Правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.