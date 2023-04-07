7 апреля православные отмечают день Благовещения Пресвятой Богородицы

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7 апреля (25 марта по старому стилю) Православная Церковь празднует один из 12 главных (двунадесятых) праздников – день Благовещения Пресвятой Богородицы.

Благовещение, означающее "благая" или " добрая" весть, относится к числу непреходящих праздников. То есть из года в год его дата не меняется и отмечается 7 апреля.

Он посвящен воспоминанию и прославлению события, подробно описанного в Евангелии от Луки. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего и Спасителя мира. Мария, свидетельствует евангелист, со смирением приняла эту весть от архангела.

По церковному обычаю, службы в Благовещение духовенство совершает в облачениях голубого, "богородичного" цвета. Он символизирует высшую чистоту и непорочность. По окончании литургии священники и прихожане поют тропарь и кондак праздника, а затем выходят на паперть выпустить в небо белых голубей. Они символизируют Бога Святого Духа, благую весть архангела Гавриила и свободу, данную всем людям через воплощение Спасителя. Обычай выпускать на волю птиц был возрожден в 1995 году и теперь совершается во многих храмах, пишет РИА Новости.