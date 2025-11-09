Я нашел ошибку
Финал Кубка России по гонкам дронов в Самаре - еще один шаг к развитию беспилотных технологий через спорт!
В Чапаевске водитель "Газели" насмерть сбил пешехода
С 10 ноября завершат движение судов до Ширяева
В Тольятти автомобиль отбросило на световую опору, водитель погиб
В Самарской области провели профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня ДТП
Онищенко: запрещать производство готовой еды в России категорически нельзя
Сызранец приревновал свою подругу, а она ударила его ножом
68% самарцев одобряют запрет вейпов
68% самарцев одобряют запрет вейпов

9 ноября 2025 11:26
125
Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob — 25 лет. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из города.

Запрет на продажу вейпов, одобренный Владимиром Путиным, поддерживают 68% самарцев. Их основные доводы: «Вредно для здоровья»; «Вейпы — это синтетическая химия»; «Еще бы и табак запретили, было бы прекрасно». Против выступают лишь 10% респондентов. Они называют следующие аргументы: «От вейпов ни мусора, ни дыма. Они почти не пахнут»; «Будут продавать бесконтрольно, подпольно». 14% заявили, что им все равно («Это личный выбор»).

Женщины чаще мужчин поддерживают запрет (73% против 63% соответственно). Среди представителей сильного пола больше тех, кто против ограничений (14 и 6% соответственно).

Среди горожан 35—45 лет значительно больше сторонников запрета (80%), чем среди тех, кто моложе (59%) и тех, кто старше (65%). 26% респондентов моложе 35 лет вообще все равно.

Активнее всего же поддерживают запрет горожане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — 87%.
 

Время проведения: 6—7 ноября 2025 года

