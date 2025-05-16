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68% самарцев одобряют сокращенный рабочий день только для женщин

16 мая 2025 10:44
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68% самарцев одобряют сокращенный рабочий день только для женщин

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.
Депутат Государственной думы Игорь Антропенко из фракции «Единая Россия» выступил с инициативой сократить рабочий день для женщин хотя бы на один час, чтобы у них было больше времени на семью. При этом уровень заработной платы предлагается оставить неизменным. Согласно опросу, большинство респондентов (68%) поддержали идею парламентария («Однозначно за, потому что у женщин помимо работы еще много забот дома, и лишний час просто необходим»). 20% опрошенных выступили против («Я за равноправие. Либо всем сократят рабочий день, либо никому»). 12% затруднились с ответом («Нужно развивать в России и отцовство, чтобы оба родителя равноценно вкладывались в воспитание детей»; «Не во всех сферах возможно реализовать эту идею»).

Женщины чаще представителей сильного пола поддерживали сокращение рабочего дня: 77% против 58% соответственно. Не одобряют инициативу 26% мужчин и 13% горожанок: «Работодатели не будут брать женщин на работу. Бизнесу это невыгодно».

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников инициативы: среди опрошенных до 35 лет идею поддержали 64%, а среди граждан старше 45 лет — уже 72%.
 

Время проведения: 14 апреля — 7 мая 2025 года

Теги: Опрос

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