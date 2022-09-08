68-м Почетным гражданином Самары стал Дмитрий Шостакович

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С инициативой о присвоении великому композитору Дмитрию Шостаковичу звания Почетного гражданина городского округа Самара выступила самарская организация Союза композиторов России. Решение было принято единогласно на 36-ом заседании Думы городского округа Самара седьмого созыва в четверг, 8 сентября.

История Самары неразрывно связана с именем Дмитрия Шостаковича и событиями Великой Отечественной Войны. 5 марта 1942 года именно в Куйбышеве - Запасной столице СССР в исполнении эвакуированного оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда состоялось первое исполнение легендарной Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. В этом году отмечается 80-летие с даты исполнения 7-ой симфонии в блокадном Ленинграде.

«Для нас это имя дорого. Мы всегда уделяли огромное внимание тому, чтобы имя Дмитрия Шостаковича осталось в истории нашего города, чтобы Россия знала то, что было в Куйбышеве в те годы, когда Дмитрий Шостакович был здесь, когда он закончил седьмую симфонию, когда она впервые исполнена. Это была мировая премьера этого грандиозного сочинения, подобной в мире не было. Это очень важное событие. Событие культурное, но оно имело огромное эмоциональное значение для людей всего мира», - подчеркнул председатель самарской организации Союза композиторов России Марк Левянт.

Самара бережно хранит память о композиторе, который в годы Великой Отечественной войны жил и работал в эвакуации в нашем городе. Так, 7 сентября 2019 года в сквере на площади им. В.В. Куйбышева в Самаре был открыт памятник Шостаковичу работы знаменитого российского скульптора Зураба Церетели, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: Лев Иванов/РИА «Новости»