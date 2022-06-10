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66% работников Самарской области не устраивает их зарплата

10 июня 2022 12:43
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66% работников Самарской области не устраивает их зарплата

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, что жителям Самарской области не нравится в их работе.

Опрос показал, что жителям региона чаще всего не нравится в своей работе оплата труда (66%), отсутствие перспектив (54%), рабочая атмосфера (в том числе руководство и коллектив (35%), условия труда (31%), рабочие обязанности (24%), социальный пакет (19%), отсутствие корпоративного обучения (15%).

В оплате труда половине (56%) респондентов Самарской области не нравится ее размер: зарплата слишком низкая и ее не хватает. 37% заявили, что у них давно не было повышения зарплаты, 44% отметили, что им не оплачивают переработки, еще 19% не устраивает, что оклад низкий и заработок зависит от процентов, премии или бонусов. Наибольшая доля недовольных размером зарплаты среди рабочего персонала (64%), работников сельского хозяйства (63%), специалистов индустрии развлечений и масс-медиа (60%), а также представителей туристической и гостинично-ресторанной сферы (58%), медико-фармацевтической (58%) и научно-образовательной сфер (58%).

Каждого пятого (19%) респондента Самарской области не устраивает соцпакет. Среди наиболее распространенных причин недовольства социальным пакетом жители региона назвали: отсутствие ДМС (30%) и оплаты питания (27%), нет путевок в санаторий (20%) и льготной ипотеки для сотрудников (18%).

Рабочие обязанности не устраивают 24% респондентов региона: 40% отмечают слишком большую нагрузку, 46% - отсутствие грамотного планирования задач, 24% - скучные и не интересные обязанности, 31% - избыточную бюрократию.

Рабочей атмосферой, в том числе коллективом и руководителем, недовольны 35% опрошенных. Из них треть (37%) отмечают, что руководители не прислушиваются ко мнению работников, 30% пожаловались на нездоровую атмосферу в коллективе, склоки и ссоры, 34% недовольны тем, что нет понимания кто за что отвечает в компании.

Говоря об условиях труда, каждого третьего (30%) не устраивает изношенная инфраструктура/старое оборудование, каждого четвертого (24%) – низкий уровень охраны труда/риски для здоровья работников, 27% заявили, что у них нет необходимого оборудования для работы.

Теги: Опрос

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