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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

63% самарцев считают себя приверженцами здорового образа жизни: 10% полностью уверены в этом, а 53% склоняются к такой точке зрения. 37% респондентов признались, что не ведут здоровый образ жизни: 14% честно признались, что максимально далеки от этого, а ещё 23% сообщили, что их образ жизни скорее не соответствует принципам ЗОЖ.



Среди мужчин 8% уверенно причисляют себя к сторонникам здорового образа жизни, а среди женщин — 13%. Среди горожан старше 45 лет 15% опрошенных назвали себя приверженцами ЗОЖ, а среди граждан до 35 лет — только 9%. Среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей в месяц сторонников здорового образа жизни — 16%.



Что же входит в понятие «здоровый образ жизни», по мнению горожан? 54% участников опроса считают, что здоровый образ жизни включает в себя прежде всего физическую активность, занятия спортом и зарядку. 43% полагают, что питание — ключевой элемент ЗОЖ. 30% респондентов подчеркнули важность отказа от вредных привычек. Кроме того, были упомянуты такие аспекты здорового образа жизни, как соблюдение режима дня (23%) и позитивный настрой (9%).



Время проведения: 1—6 марта 2025 года