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Чаще всего про важность чувства юмора на работе говорят после 45 лет. Хорошие шутки для достижения успехов в работе чаще необходимы менеджерам по продажам, барменам и воспитателям, реже — охранникам, юристам и бухгалтерам. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, нужно ли чувство юмора для трудовых свершений. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

61% самарцев считают, что для достижения успехов в работе нужно обязательно иметь чувство юмора. 27% считают это качество необязательным.



Женщины чуть чаще считают, что уместная шутка способствует успеху в труде: 71% против 51% среди мужчин.



Чем старше возраст респондентов, тем выше они оценивают роль чувства юмора в карьере: 48% горожан моложе 24 лет считают умение шутить и понимать шутки обязательным, а среди респондентов старше 45 лет таких уже 70%.



Среди представителей распространенных профессиональных групп о чувстве юмора, как об обязательном качестве в своем деле, чаще говорят менеджеры по продажам (80%), бармены (77%), воспитатели (74%), логисты (72%) и специалисты по работе с клиентами (70%). Реже других чувство юмора в работе нужно охранникам (40%), юристам, бухгалтерам, системным администраторам (по 54%) и экономистам (55%), но и среди них сторонники хорошей шутки составляют большинство.



Время проведения: 14—27 марта 2023 года.

Фото: ru.freepik.com