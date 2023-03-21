61% самарцев отказывались от работы после прохождения собеседования

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Самые распространенные причины отказа от работы после успешного прохождения собеседования — низкая зарплата, несоответствие описания вакансии реальной работе и неподходящий график. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Отказываться от работы после успешного прохождения всех испытаний доводилось 61% самарцев. Причем женщины говорят «нет» после собеседования чаще, чем мужчины (63% против 59%).



Почему же соискатели отказываются от работы после успешно пройденного собеседования? Чаще всего причинами являются низкая зарплата (ее назвали 29% опрошенных), несоответствие обещаний реальности (25%) и неподходящие условия (21%). Каждый девятый (11%) признался, что получил более выгодное предложение, каждый десятый (10%) — что его смутил слишком большой список обязанностей. Из-за удаленности места работы от дома отказались 9%, из-за «серой» зарплаты и отсутствия симпатии к руководству — по 8%, из-за плохих отзывов, атмосферы в коллективе, личных обстоятельств и получения контроффера от нынешнего работодателя — по 6%. Для 5% решающим оказалось то, что компания не внушила доверия в ходе собеседования. По 1% не приняли предложения из-за отсутствия официального трудоустройства, затянутости оформления на работу, интуитивного отторжения и отсутствия перспектив роста. Другие причины назвали 10%: упоминалась необходимость прививаться от коронавируса, непрохождение медкомиссии, призыв в армию и даже состояние санузлов в офисе.



Время проведения: 14—17 марта 2023 года