Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.
МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте
В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.
Безответственный отдых на природе привел к трем лесным пожарам в регионе в минувшие выходные
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.
СМИ: россияне не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.
Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти
Отмечается, что старшие дети регулярно сбегали из дома.
Доследственная проверка в Чапаевске: по информации о том, что многодетная мать не занимается воспитанием своих детей
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
7 октября в регионе без осадков, до +18°С
На новой встрече проекта «НЕурок географии» гости познакомятся с Артуром Чубаркиным, заслуженным путешественником России.
СОУНБ приглашает в увлекательное «Путешествие на край света»
6 октября — Международный день врача.

6 октября 2025 18:20
192
В государственных учреждениях здравоохранения Самарской области работают более 12,5 тысяч врачей.

6 октября — Международный день врача.

Этот праздник можно считать днём всенародного признания труда специалистов, которые помогают сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь пациента.

Здоровье населения – один из самых важнейших государственных приоритетов. Мероприятия Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Владимировича Путина, а также входящих в него федеральных проектов, позволяют продолжать развивать базу медицинских учреждений по всему региону, развивать цифровую медицину и внедрять новые технологии.

В государственных учреждениях здравоохранения Самарской области работают более 12,5 тысяч врачей. ️Министр здравоохранения региона Андрей Орлов:

"Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с Международным днем врача. Вы выбрали самую гуманную профессию в мире, чьё значение сложно переоценить. Врач - это больше чем специальность, это призвание и образ жизни, огромная ответственность, ежедневная проверка знаний, силы духа, воли. Самое ценное, что есть у человека – жизнь и здоровье – находится в ваших руках. Ежедневно, выполняя свою благородную миссию, вы приходите на помощь тем, кому это необходимо. В вашей сложной и крайне напряжённой работе выходных нет. Вы отдаёте ей все свои силы и талант. Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!"

 

Фото:   минздрав СО

Медицина Самара

