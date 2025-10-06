192

6 октября — Международный день врача.

Этот праздник можно считать днём всенародного признания труда специалистов, которые помогают сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь пациента.

Здоровье населения – один из самых важнейших государственных приоритетов. Мероприятия Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Владимировича Путина, а также входящих в него федеральных проектов, позволяют продолжать развивать базу медицинских учреждений по всему региону, развивать цифровую медицину и внедрять новые технологии.

В государственных учреждениях здравоохранения Самарской области работают более 12,5 тысяч врачей. ️Министр здравоохранения региона Андрей Орлов:

"Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с Международным днем врача. Вы выбрали самую гуманную профессию в мире, чьё значение сложно переоценить. Врач - это больше чем специальность, это призвание и образ жизни, огромная ответственность, ежедневная проверка знаний, силы духа, воли. Самое ценное, что есть у человека – жизнь и здоровье – находится в ваших руках. Ежедневно, выполняя свою благородную миссию, вы приходите на помощь тем, кому это необходимо. В вашей сложной и крайне напряжённой работе выходных нет. Вы отдаёте ей все свои силы и талант. Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!"

Фото: минздрав СО