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6 из 10 россиян жалуются на переработки, больше всего — врачи и учителя

8 апреля 2021 10:52
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6 из 10 россиян жалуются на переработки, больше всего — врачи и учителя

Врачи и учителя перерабатывают часто и помногу, программисты — часто, но немного, психологи и маркетологи — редко и мало.

Лишь 3 из 10 россиян работают строго по графику без переработок. 58% сотрудников время от времени приходится оставаться сверхурочно, по их оценкам, в среднем переработки занимают более четверти от нормы рабочего времени в месяц (28%).

Мужчины перерабатывают чаще женщин, молодежь — чаще россиян старше 45 лет, а сотрудники с зарплатой от 80 тыс. руб. — чаще граждан с более низким уровнем дохода.

О том, что им приходится время от времени перерабатывать, чаще всего говорили администраторы (79%), фармацевты (73%) и программисты (72%). Среднее время, которое им приходится перерабатывать, у администраторов (29%) и фармацевтов (30%) соответствует среднему по рынку труда (28%), а у разработчиков составляет 20% сверх нормы рабочего времени в месяц, что чуть ниже среднего. Перерабатывают 69% врачей и 65% учителей, их переработки по времени — самые длительные (в среднем 40% от нормы рабочего времени у медиков, 37% — у педагогов). А вот среди маркетологов и психологов перерабатывает меньшинство (29 и 27% соответственно). И время переработок относительно среднего невысоко: 18% от нормы рабочего времени у менеджеров по маркетингу, 17% — у психологов.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные россияне старше 18 лет, работающие на условиях полной занятости.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 863
  • Время проведения: 20 февраля — 6 апреля 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее на условиях полной занятости
  • Размер выборки: 5000 респондентов

Фото: pixabay.com

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