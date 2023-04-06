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6 апреля - День создания следственных подразделений в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации

6 апреля 2023 10:27
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6 апреля - День создания следственных подразделений в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации

6 апреля 1963 г. Президиумом Верховного Совета СССР издан Указ «О предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны общественного порядка», который наделил органы внутренних дел полномочиями по осуществлению предварительного следствия по уголовным делам. Необходимость создания следственного аппарата в структуре органов внутренних дел продиктована существенным увеличением нагрузки на следователей прокуратуры. В соответствии с настоящим Указом в системе Министерства охраны общественного порядка создан следственный аппарат, а его следователи наделены правами по осуществлению уголовного преследования по большинству преступлений общеуголовной направленности.

Основным организационным принципом построения следственного аппарата в системе МВД является территориальный, поскольку каждое из его структурных подразделений осуществляет производство по уголовным делам в пределах определенной территории (региона, города, района).

Сегодня исполнилось 60 лет со дня образования следственного аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. За круглой датой – целая эпоха, полная значимых событий, имен и достижений. Очень важно оценить достигнутое, вспомнив этапы развития органов предварительного следствия. Ведь уроки прошлого – самый действенный механизм определения задач на видимую перспективу.

 

"Уважаемые коллеги и дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 60-ой годовщиной образования органов предварительного следствия в системе МВД России!

На протяжении 60 лет сотрудники следственных подразделений органов внутренних дел с честью и достоинством выполняют свой служебный долг, несмотря на ответственность профессии. Примерами мужества, принципиальности, самоотверженности и патриотизма многих поколений являются сотни тысяч расследованных уголовных дел о преступлениях против личности, собственности, общественной безопасности, в различных сферах экономики, незаконного оборота наркотиков и поддельных денег.

Именно на следователя возложена доминирующая роль, где он выступает в качестве организатора раскрытия преступлений и координатора действий наружных, оперативных и экспертных подразделений полиции. В настоящее время противостоять криминальным проявлениям могут только хорошо подготовленные и процессуально грамотные сотрудники юстиции. Благодаря вашему самоотверженному труду, зло не остаётся безнаказанным, а виновные лица привлечены к уголовной ответственности и несут заслуженное наказание.

Особые слова благодарности в этот день выражаю ветеранам, людям высокой нравственности, которые остаются ярким примером и жизненным ориентиром для нынешнего поколения следователей. Своим трудом вы заложили славные традиции служения Отечеству и воспитали достойных приемников.

Желаю крепкого здоровья, никогда не терять честь офицера, приумножать традиции и профессиональные качества сотрудника следствия. Мужественных поступков, больших достижений и дальнейших успехов в службе!"

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области – начальник ГСУ генерал-майор юстиции Алексей Зеленов

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