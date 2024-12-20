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Чаще всего увеличения зарплаты в 2025 году ждут водители, HR-менеджеры, экономисты, программисты и средний медперсонал. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные жители города.

59% самарцев рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году. Чем моложе горожане, тем чаще они ждут пересмотра зарплат: среди респондентов до 35 лет надеются на рост доходов 60%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 46%. Чаще всего же повышения ожидают граждане с зарплатой от 100 тысяч рублей (68%).



Среди распространенных профессиональных групп чаще других ожидают пересмотр оклада водители грузовых автомобилей (65%) и HR-менеджеры (64%). Между тем, в транспортно-логистической отрасли средние зарплатные предложения уже выросли на 12% за год, в HR — на 11,7%. Рассчитывают на повышение заработка по 62% экономистов и менеджеров по работе с клиентами. Ждут роста зарплат в новом году программисты, медицинские сестры и маркетологи (по 61%). В IT темп прироста зарплатных предложений работодателей составил 11,9% за год, в коммерческой медицине — на 9,7%, в сфере маркетинга — на 10,5%. Считают, что могут рассчитывать на рост зарплаты менеджеры по закупкам и системные администраторы (по 60%). Меньше всего надежд на повышение — у офис-менеджеров (25%), пиарщиков (33%) и аналитиков (36%). Среди курьеров на увеличение ставок рассчитывает лишь 40%, а каждый четвертый доставщик рассказал о недавнем повышении, — эта ситуация характерна для конца года. В прошлом году в декабре работодатели практиковали повышение зарплатных предложений: рыночные средние выросли примерно на 10—15%. В этом году прирост уже на уровне 15—25%.



А что же сегодня говорят о повышении компании? Каждая вторая организация (49%) в ближайшее время планирует провести индексацию заработных плат. При этом 50% уже повышали оклады менее полугода назад, а 33% — от полугода до года назад.



Время проведения: 1—19 декабря 2024 года