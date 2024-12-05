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57% самарцев планируют накрывать праздничный стол на Новый год

5 декабря 2024 09:44
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57% самарцев планируют накрывать праздничный стол на Новый год

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Близится Новый год, и многие самарцы уже распланировали, как проведут эту ночь. Согласно опросу SuperJob, 3 из 10 человек организуют застолье на 2—4 человека, 17% — на 5—10 человек, еще 4% планируют собраться большой компанией (11 и более человек). 5% собираются праздновать в одиночестве. 23% опрошенных не планируют накрывать праздничный стол.

Планами накрыть новогодний стол на небольшую компанию до 4 человек чаще делились женщины, мужчины же чаще сообщали, что не собираются праздновать. Застолья более чем на 11 человек чаще в планах у горожан моложе 35 лет, с увеличением возраста опрошенных среди них все больше сторонников камерных посиделок и встречающих новый год в одиночестве.

На продукты и напитки для праздничного ужина горожане планируют потратить около 9500 рублей. По России в целом средняя сумма составляет 12000 рублей.
 

Время проведения: 20 ноября — 3 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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