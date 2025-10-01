57% самарцев настаивают на принудительной маркировке ИИ

119

В SuperJob выяснили, что большинство респондентов хочет общаться с сотрудниками компаний, а не с ИИ. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из города.



57% самарцев поддерживают требование к компаниям маркировать искусственный интеллект при коммуникации с клиентами и партнерами: «Не хочу терять свое время». Против этой инициативы высказались лишь 13% респондентов. Еще 30% затруднились с ответом. При этом значительная часть сомневающихся демонстрирует не неопределённость, а недоверие к самой технологии («Я вообще против использования ИИ»).



Мужчины чаще демонстрируют поддержку инициативы маркировки искусственного интеллекта: 67% против 48% среди женщин. При этом 34% горожанок затруднились ответить, в то время как среди мужчин таких только 25%.



Число сторонников инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 63% респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц — за уведомления об использовании искусственного интеллекта в коммуникациях.



Обладатели высшего образования наиболее активно поддерживают маркировку ИИ (62% против 52% среди закончивших техникумы и колледжи), опрошенные со средним профессиональным образованием значительно чаще затрудняются с оценкой (36% против 23% среди горожан с дипломом вуза).



В отношении маркировки контента, сгенерированного нейросетями, мнения горожан распределились похожим образом. Большинство — за (57% опрошенных): «Подлинность событий формирует мнение, влияющее на выбор. Иногда жизненно важный или легитимный»; «Имеется правовая коллизия в авторском праве. По сути, автором сегодня является лицо, использующее искусственный интеллект в своих работах». Противников — 10%.



Время проведения: 22—29 сентября 2025 года