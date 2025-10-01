57% самарцев настаивают на принудительной маркировке ИИ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сезон работы городских фонтанов завершается в Самаре
Сезон работы городских фонтанов завершается в Самаре
Органы ЗАГС Самарской области назвали самые популярные имена новорожденных в сентябре
Органы ЗАГС Самарской области назвали самые популярные имена новорожденных в сентябре
Самарец возместил ущерб за кражу золотого украшения
Самарец возместил ущерб за кражу золотого украшения
500 вопросов для автолюбителей: в России стартовал Большой экзамен ПДД Авто.ру
500 вопросов для автолюбителей: в России стартовал Большой экзамен ПДД Авто.ру
Стоимость золота впервые в истории достигла отметки в 3,9 тыс. долларов за унцию
Стоимость золота впервые в истории достигла отметки в 3,9 тыс. долларов за унцию
В Самаре в СОУНБ откроется книжно-иллюстративная выставка «Сказывали сказочники сказки»
В Самаре в СОУНБ откроется книжно-иллюстративная выставка «Сказывали сказочники сказки»
Магнитная буря на Земле бушует уже 30 часов, прогнозируется ухудшение
Магнитная буря на Земле бушует уже 30 часов, прогнозируется ухудшение
ЛДПР предложила перенести начало школьных уроков на 9 утра
ЛДПР предложила перенести начало школьных уроков на 9 утра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.61
-0.26
EUR 96.86
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

57% самарцев настаивают на принудительной маркировке ИИ

1 октября 2025 09:58
119
57% самарцев настаивают на принудительной маркировке ИИ

В  SuperJob выяснили, что большинство респондентов хочет общаться с сотрудниками компаний, а не с ИИ. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из города.

57% самарцев поддерживают требование к компаниям маркировать искусственный интеллект при коммуникации с клиентами и партнерами: «Не хочу терять свое время». Против этой инициативы высказались лишь 13% респондентов. Еще 30% затруднились с ответом. При этом значительная часть сомневающихся демонстрирует не неопределённость, а недоверие к самой технологии («Я вообще против использования ИИ»).

Мужчины чаще демонстрируют поддержку инициативы маркировки искусственного интеллекта: 67% против 48% среди женщин. При этом 34% горожанок затруднились ответить, в то время как среди мужчин таких только 25%.

Число сторонников инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 63% респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц — за уведомления об использовании искусственного интеллекта в коммуникациях.

Обладатели высшего образования наиболее активно поддерживают маркировку ИИ (62% против 52% среди закончивших техникумы и колледжи), опрошенные со средним профессиональным образованием значительно чаще затрудняются с оценкой (36% против 23% среди горожан с дипломом вуза).

В отношении маркировки контента, сгенерированного нейросетями, мнения горожан распределились похожим образом. Большинство — за (57% опрошенных): «Подлинность событий формирует мнение, влияющее на выбор. Иногда жизненно важный или легитимный»; «Имеется правовая коллизия в авторском праве. По сути, автором сегодня является лицо, использующее искусственный интеллект в своих работах». Противников — 10%.


Время проведения: 22—29 сентября 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
12 часов в неделю — сколько времени россияне готовы уделять подработке
30 сентября 2025, 11:27
12 часов в неделю — сколько времени россияне готовы уделять подработке
При этом 19% респондентов подрабатывают регулярно. Общество
220
Каждый пятый россиянин планировал купить собственную квартиру до 30 лет, но лишь каждый девятый смог это сделать
30 сентября 2025, 10:15
Каждый пятый россиянин планировал купить собственную квартиру до 30 лет, но лишь каждый девятый смог это сделать
При этом каждый пятый (22%) вообще не рассчитывал на покупку жилья. Общество
287
60% работодателей ожидают от сотрудников базовых ИИ-навыков
30 сентября 2025, 09:36
60% работодателей ожидают от сотрудников базовых ИИ-навыков
Многие стремятся развивать ИИ-навыки, чтобы повысить свою ценность на рынке труда и претендовать на более высокий доход. Общество
237
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
360
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1172
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
345
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
451
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
619
Весь список