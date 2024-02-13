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57% опрошенных жителей Поволжья уверены, что ближайшие годы перейдут на короткую рабочую неделю

13 февраля 2024 09:38
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57% опрошенных жителей Поволжья уверены, что ближайшие годы перейдут на короткую рабочую неделю

Служба исследований hh.ru вместе с аналитиками компании «Яков и партнеры» на основе массового опроса жителей Поволжья выяснили тренды, которые будут влиять на рынок труда до 2030 года. 

Еще одним трендом, который отметили соискатели, стали укороченная неделя и укороченный рабочий день. В ходе опроса сразу 57% жителей Поволжья заявили, что верят в неизбежность этих трендов для рынка труда в ближайшие семь лет, то есть до 2030 года они могут стать массовыми. Еще 22% опрошенных думают, что эти два тренда окажут малое влияние на рынок труда и не сильно верят в них, остальные затруднились ответить.

И хотя респонденты достаточно активно выражают свою позицию относительно темы сокращенного рабочего дня и недели, работодатели со своей стороны пока не так сильно готовы к этим изменения, судя по данным опроса. Так, пока что лишь 4% компаний в ПФО изучают возможность перехода на более короткий рабочий день и 4% размышляют о переходе на четырехдневку. Кроме того, 1% компаний планируют перейти на такие практики в ближайшее время. Между тем уже перешли и работают в рамках укороченного дня в ПФО 3% компаний и 1% - на четырехдневке.

При этом важно заметить, что сотрудники, уже перешедшие на короткий рабочий день, в 46% случаев отмечают рост своей эффективности на работе.

Теги: Опрос

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