55% самарцев считают допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители города.

Боязнь безработицы сильнее корпоративной лояльности: 55% самарцев считают, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, — это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда. Еще 31% допускают такой вариант, но только при условии, что работодатель предупрежден о поиске. Лишь 5% респондентов полагают, что такое поведение некорректно.



Мужчин, считающих приемлемым тайный поиск работы, больше, чем женщин: 65% против 44% соответственно. Женщины же чаще выступают за то, чтобы предупреждать работодателя (39% против 24% мужчин).



Молодежь до 35 лет реже тех, кто старше, поддерживает практику поиска вакансий за спиной нанимателя (52% против 61% среди опрошенных в возрасте 45+).



Больше всего же тех, кто считает корректным не афишировать поиск новой работы, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей (73%).



Только среди тех, у кого среднее профессиональное образование, количество считающих, что наниматель должен быть предупрежден о желании сотрудника сменить работу, превышает число уверенных в обратном: 46 и 32% соответственно. Судя по комментариям, самыми распространенными причинами такого поведения является желание, чтобы работодатель повысил зарплату и улучшил условия, стремясь удержать от увольнения, и порядочность наиболее дефицитных категорий персонала (рабочих и разнорабочих, линейного персонала в ритейле, водителей): в условиях кадрового голода на рынке труда массовых профессий люди хотят, чтобы работодатель имел больше времени найти им замену, чем стандартные 2 недели по ТК РФ.



Среди работодателей только 31% хотят, чтобы сотрудники предупреждали о своем решении еще на этапе поиска нового места.





Время проведения: 17—19 ноября 2025 года