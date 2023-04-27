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55% самарцев считают, что одежда влияет на карьеру

27 апреля 2023 09:08
89
55% самарцев считают, что одежда влияет на карьеру

Исследовательский центр Зарплаты.ру спросил 1875 россиян в возрасте 25-55 лет, в том числе в Самарской области, влияет ли одежда и внешний вид на карьеру. «Определенно да» ответили 55%, еще 38% считают такое влияние возможным. Также 67% признались, что всегда обращают внимание, насколько разнообразно и дорого одеваются коллеги. 

Только 7% респондентов уверены, что одежда не оказывает никакого влияния на работу и карьеру. Остальные считают, что одежда повышает авторитетность/компетентность в глазах коллег, клиентов и начальства (57%), удобство одежды влияет на производительность (20%), красивый внешний вид повышает настроение, что находит отражение в рабочих результатах (17%), а определенная одежда, например униформа или рабочий костюм, настраивает на рабочий лад и помогает сосредоточиться (6%). 

Стирают и гладят одежду специально для работы 45%; стирают, гладят, чистят от катышков и осуществляют другой дополнительный уход 28% респондентов; 27% только стирают. Кроме того, 42% говорят, что им не жалко времени на уход за одеждой, так как внешний вид на работе очень важен, а вот 37% жалеют потраченного времени, но тем не менее не рассматривают варианта перестать заботиться о своем внешнем виде — рабочая одежда должна выглядеть аккуратно. Еще 21% говорят, что не жалеют времени, потому что не делают ничего трудозатратного для подготовки.

Большинство самарцев покупают новую одежду для работы раз в полгода (35%), 28% — раз в 2-3 месяца. Раз в месяц гардероб обновляют 20%, раз в год — 17%. 

Чаще всего для работы респонденты покупают (множественный выбор вариантов ответа) джинсы (66%), футболки (53%), платья (46%), рубашки (38%), а деловые костюмы не так часто (14%) .  

Также самарцы рассказали, какую долю своего бюджета тратят на рабочий гардероб:

  • 25% респондентов тратят менее 10%;
  • 23% — 15-20%;
  • 20% — 10-15%;
  • 17% — 30-40%
  • 15% — 30-40%.

Хотели бы тратить на одежду больше и разнообразнее одеваться 69% самарцев, остальным достаточно того, что они имеют.

 

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