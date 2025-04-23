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51% самарцев уважают свое начальство

23 апреля 2025 11:44
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51% самарцев уважают свое начальство

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из всех округов страны, имеющие руководство.

51% самарцев уважают свое руководство. 10% испытывают симпатию, 2% — ненависть, а 29% признались, что равнодушны к начальству.

Каждый второй работающий россиянин (52%) выражает уважение к своему непосредственному руководителю. Примечательно, что среди молодежи до 35 лет такое чувство встречается чаще, чем среди тех, кто старше (54% против 49—50% соответственно). 27% россиян демонстрируют нейтральное отношение к своим начальникам. При этом мужчины чаще женщин утверждают, что не испытывают никаких чувств по отношению к руководству (29% против 24%). Еще чаще о равнодушном отношении говорили граждане с доходом от 100 тысяч рублей (34%).

6% опрошенных испытывают симпатию к своему начальнику. О том, что ненавидят руководство, заявили 5% респондентов. Лишь 1% россиян говорит о любви к своему непосредственному руководителю.

Среди работающего населения крупных городов чаще всего о своем уважении к руководителям говорили жители Краснодара (65%), Красноярска (61%) и Ростова-на-Дону (59%). Равнодушнее всего к своим непосредственным управленцам относятся жители Перми (35%), Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (по 34%), а также Омска (30%). Симпатию к начальству чаще проявляют респонденты из Новосибирска и Самары (по 10%), Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода (по 9%). Ненавидят руководство чуть чаще в Воронеже, Омске, Санкт-Петербурге (по 10%) и Перми (9%). Любят — в Краснодаре (3%), Уфе и Красноярске (по 2%).

За последние два года россияне стали чуть чаще выражать уважение к начальству: 52% сейчас против 49% в 2023 году.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 374
Время проведения: 14—18 апреля 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

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