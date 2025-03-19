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51% работающих самарцев считают, что массовые увольнения неэффективных сотрудников могут спровоцировать уход ценных кадров

19 марта 2025 10:51
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51% работающих самарцев считают, что массовые увольнения неэффективных сотрудников могут спровоцировать уход ценных кадров

В исследовании приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В начале года СМИ обсуждали новости об увольнении персонала в крупных компаниях. Опросы работодателей показывают, что массовых сокращений бизнес не планирует, но оптимизация численности проводится, компании избавляются от неэффективных сотрудников и проектов, не оправдавших затрат.

Как самарцы относятся к практике увольнения нерезультативного персонала работодателями? Каждый пятый уверен, что уход таких сотрудников положительно сказывается на качестве работы всего коллектива: «Ускоряется автоматизация»; «Никто не мешает работать». Еще 17% считают, что на общем результате это никак не сказывается. 35% опрошенных убеждены, что массовые увольнения снижают производительность и качество работы, а на замену сотрудникам, признанным неэффективными, не всегда приходят суперпрофи: «Новые сотрудники редко оказываются эффективнее уволенных».

Каждый четвертый горожанин считает, что расставание с неэффективными сотрудниками оздоравливает микроклимат в коллективе: «Неэффективные сотрудники понижают мотивацию эффективных»; «Оставшиеся сотрудники будут стараться работать лучше». 15% не видят связи между увольнениями слабых звеньев команды и взаимоотношениями между оставшимися коллегами. 33% горожан считают, что массовые увольнения ухудшают атмосферу в коллективе: «Возникает ощущение, что дела у компании идут плохо». В коллективах появляются сомнения и в объективности критериев оценки: «Кто и как определяет, кто неэффективен?».

Массовые увольнения неэффективных сотрудников с целью повышения производительности не всегда дают ожидаемый результат. Оказалось, что подобные решения могут стать первым звеном в цепочке негативных последствий, которые приведут к потере всей команды. 51% респондентов уверены, что массовые увольнения приводят к уходу высокоэффективных сотрудников. В большинстве случаев дело в увеличивающемся объеме работы, но есть и другие аспекты: «Сразу понятно, что положение дел в компании ухудшается»; «Начинается передел сфер влияния и нарушается баланс сил в коллективе». 3 из 10 считают, что грамотное расставание не приведет к уходу сильной части команды: «Ценные высокоэффективные сотрудники, как правило, рады увольнению неэффективных сотрудников, так как за счет своего труда вывозить всех уже надоело»; «Честно и открыто проговоренное сокращение неэффективных сотрудников приводит к сплочению высокоэффективных, которые получают подтверждение своего элитного статуса».

Женщины чаще беспокоятся о негативных последствиях массовых увольнений для атмосферы в коллективе, мужчины же чаще прогнозируют снижение производительности труда и качества работы, а также массовый исход команды.

Горожане с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей предупреждают об отрицательных итогах оптимизации численности чаще тех, кто зарабатывает меньше, и тех, кто зарабатывает больше. Граждане с доходом до 50 тысяч рублей в месяц наиболее лояльны к практике увольнения неэффективных членов команды: судя по комментариям, они уверены в том, что перераспределение нагрузки приведет к увеличению зарплаты оставшихся сотрудников.
 

Время проведения: 1—28 февраля 2025 года

Теги: Опрос

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