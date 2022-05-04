5 мая в Самаре на площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами

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5 мая в Самаре на площади Куйбышева для всех жителей и гостей города в рамках музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию» состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами.

Хедлайнерами программы станут Виктория Дайнеко, Дмитрий Харатьян, группы «Фабрика» и «Рондо» с Александром Ивановым. Кроме того, выступят местные коллективы – «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова.

Весь вечер на концертной площадке будет работать информационный стенд благотворительных организаций города, где специалисты расскажут, как помочь нуждающимся. В рамках концерта состоится общероссийская эстафета «Свет наших сердец» как символ дружбы и взаимной поддержки россиян.

Также для зрителей пройдет незабываемый праздничный салют. Вход свободный. Начало в 18:00.

Фото: департамент информационной политики СО