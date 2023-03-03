5 марта в Самаре пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий

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На предприятиях ждут как профессионалов, так и начинающих специалистов.

Работодатели предлагают дополнительные трудовые гарантии в рамках социального пакета для своих сотрудников: помощь в решении жилищных вопросов, профобучение, повышение квалификации,

санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей, ДМС, доставка служебным транспортом.

На портале «Работа в России» trudvsem.ru в ежедневном формате публикуется актуальная информация о необходимых вакансиях.

Ярмарка вакансий пройдет 5 марта 2023 года с 14:00 до 16:00 часов на территории торгового комплекса Вива Лэнд по адресу: проспект Кирова,

147 на первом этаже.