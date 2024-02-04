Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров связался с командиром отряда космонавтов, который сейчас находится на орбите.
Дмитрий Азаров поздравил самарского космонавта Олега Кононенко с новым рекордом
Россиянин утонул на Бали во время подводного плавания
Россиянин утонул на Бали во время подводного плавания
Эндокринолог Павлова заявила, что в этом помогут дыхательные упражнения.
Врач рассказала об упражнении, помогающем снизить риск развития болезни Альцгеймера
Также глава региона вручил награды лауреатам фестиваля «Рожденные в сердце России».
В Самаре торжественно дан старт Года семьи в регионе
Владимир Гутенёв: благодаря своевременным решениям Президента, мы сделаем новый рывок в развитии
Им стал Дмитрий Ершов из Москвы. На выставку он приехал вместе с супругой и детьми.
4 февраля выставку "Россия" на ВДНХ посетил шестимиллионный посетитель
Во время беседы Дмитрий Азаров посоветовался с многодетными родителями по ряду вопросов, в том числе по дополнительным мерам поддержки.
В Самаре 4 февраля губернатор встретился с многодетными семьями
"Самарская область готова оказать лисичанцам всю необходимую помощь".
Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с терактом в Лисичанске
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.66
0.43
EUR 98.64
1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские школьники представили мастер-классы об архитектуре региона на выставке "Россия"
Более ста двадцати пилотов будут покорять первую «Жигулёвскую милю» на фестивале скорости на льду
В Тольятти стартовал  Чемпионат России по сноукайтингу
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

4 февраля выставку "Россия" на ВДНХ посетил шестимиллионный посетитель

4 февраля 2024 17:39
195
Им стал Дмитрий Ершов из Москвы. На выставку он приехал вместе с супругой и детьми.

Четвертого февраля выставку "Россия" на ВДНХ посетил шестимиллионный посетитель, сообщили организаторы, передает РИА Новости.

"Четвертого февраля, спустя три месяца после открытия, Международная выставка-форум "Россия" приняла шестимиллионного посетителя. Им стал Дмитрий Ершов из Москвы. На выставку он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой", — говорится в релизе.

По словам организаторов, гости получили подарок от дирекции выставки и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. Кроме того, Дмитрий Ершов и его семья пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников.

В пресс-службе выставки рассказали, что в Москве семья живет четыре года. До этого они проживали в Красноярском крае и Хакасии, сам Дмитрий родился в Забайкальском крае и работает в сфере финансов.

Гендиректор выставки Наталья Виртуозова отметила, что шестимиллионный посетитель пришел на выставку ровно спустя три месяца после ее открытия.

 

Теги: Москва Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Во главе с врио министра здравоохранения Арменом Беняном. 
02 февраля 2024, 15:55
Самарские медики принимают участие в Дне здоровья на Международной выставке-форуме «Россия» 
Во главе с врио министра здравоохранения Арменом Беняном.  Здравоохранение
1137
26 января на стенде Самарской области посетителей ждут фильмы о природном потенциале региона и увлекательные интерактивы.
25 января 2024, 16:27
В день экологии на выставке-форуме «Россия» посетителей познакомят с природой Самарской области
26 января на стенде Самарской области посетителей ждут фильмы о природном потенциале региона и увлекательные интерактивы. Общество
672
В Самарской области запланированы десятки мероприятий, приуроченных к Году семьи.
24 января 2024, 15:32
Президент Владимир Путин дал старт Году семьи в России
В Самарской области запланированы десятки мероприятий, приуроченных к Году семьи. Общество
683
В центре внимания
Во время беседы Дмитрий Азаров посоветовался с многодетными родителями по ряду вопросов, в том числе по дополнительным мерам поддержки.
4 февраля 2024  16:37
В Самаре 4 февраля губернатор встретился с многодетными семьями
268
Сегодня местами по Самарской области ожидается сильный снег
4 февраля 2024  13:04
Сегодня местами по Самарской области ожидается сильный снег
330
Самарский губернатор пересел на LADA Aura
4 февраля 2024  12:44
Самарский губернатор пересел на LADA Aura
438
В ТТУ назвали количество работающих в Самаре трамваев
4 февраля 2024  10:47
В ТТУ назвали количество работающих в Самаре трамваев
702
В Самаре прошло обсуждение по вопросу перезахоронения останков Григория Аксакова
3 февраля 2024  13:07
В Самаре прошло обсуждение по вопросу перезахоронения останков Григория Аксакова
1071
Весь список