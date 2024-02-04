4 февраля выставку "Россия" на ВДНХ посетил шестимиллионный посетитель

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Четвертого февраля выставку "Россия" на ВДНХ посетил шестимиллионный посетитель, сообщили организаторы, передает РИА Новости.

"Четвертого февраля, спустя три месяца после открытия, Международная выставка-форум "Россия" приняла шестимиллионного посетителя. Им стал Дмитрий Ершов из Москвы. На выставку он приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой", — говорится в релизе.

По словам организаторов, гости получили подарок от дирекции выставки и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. Кроме того, Дмитрий Ершов и его семья пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников.

В пресс-службе выставки рассказали, что в Москве семья живет четыре года. До этого они проживали в Красноярском крае и Хакасии, сам Дмитрий родился в Забайкальском крае и работает в сфере финансов.

Гендиректор выставки Наталья Виртуозова отметила, что шестимиллионный посетитель пришел на выставку ровно спустя три месяца после ее открытия.