В регионе пройдет Единый день открытых дверей «Профессионалитета»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В марте во время несения службы сотрудники ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Безенчукскому району остановили для проверки автомобиль Opel Astra, под управлением 41-летнего местного жителя.
Сотрудники ГАИ задержали в Безенчукском районе водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения
За прошедшие сутки в регионе в результате палов сухой травы произошло 6 пожаров.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 21 пожара
12 апреля на улице Космонавтов а селе Приволжье загорелись домашние вещи в квартире.
Оставленная без присмотра свеча стала причиной пожара в Приволжском районе
Температура воздуха 16 апреля в Самаре ночью +2, +4°С, днем +14, +16°С.
16 апреля в регионе без осадков, до +16°С
30 апреля в КРЦ «Звезда» состоится финал Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области.  
Финал детского дивизиона КВН Самарской области пройдет в конце апреля в Самаре
В ИК №6 в ходе досмотра грузового автомобиля в кабине транспортного средства за пассажирским сиденьем были обнаружены и изъяты запрещённые предметы.
В исправительная колония №6 пресечена попытка доставки запрещённых предметов
25 апреля в 12.00 и 16.00 в Самарском театре драмы спектакль «Маленький принц».
Самарский театр драмы: спектакли по «Пушкинской карте» в апреле и мае
В рамках мероприятий по сохранению и озеленению парков и общественных пространств Самары в парке Победы проведут масштабное озеленение — высадят крупномерные деревья.
90 деревьев высадят в самарском парке Победы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.85
-0.4
EUR 89.26
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе пройдет Единый день открытых дверей «Профессионалитета»

198
18 апреля во всех кластерах федерального проекта «Профессионалитет» пройдет Единый день открытых дверей. Школьники 8–11-х классов и их родители придут в колледжи и на предприятия, входящие в состав кластеров «Профессионалитета»

18 апреля во всех кластерах федерального проекта «Профессионалитет» пройдет Единый день открытых дверей. Школьники 8–11-х классов и их родители придут в колледжи и на предприятия, входящие в состав кластеров «Профессионалитета», чтобы узнать, как получить востребованные специальности и найти интересную работу. В Самарской области в мероприятии участвуют 46 организаций среднего профессионального образования. 
Гостей ждёт насыщенная программа: экскурсии в учебные мастерские и на предприятия, профессиональные пробы и живое общение со студентами и преподавателями. Можно будет не только задать вопросы, но и попробовать себя в разных направлениях – от технических до сервисных. Для родителей подготовлены отдельные встречи в очном и онлайн-форматах. На них подробно расскажут об условиях поступления, обучении, практике и перспективах трудоустройства. «Как отмечал Президент Владимир Владимирович Путин, "важно, чтобы система СПО была эффективной, ориентированной на достижение целей национального развития, а образовательные программы полностью отвечали потребностям реального сектора экономики". Федеральный проект "Профессионалитет" нацпроекта "Молодёжь и дети" продолжает активно развиваться. В сентябре этого года откроются ещё 95 новых кластеров, а всего их уже 601 практически по всей стране. В Единый день открытых дверей школьники и их родители смогут выбрать желаемую профессию и определить для себя перспективы дальнейшего трудоустройства на наших предприятиях», – отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. 
«Убежден: чтобы сделать правильный карьерный выбор, нужно соприкоснуться с профессией вживую. Именно такую возможность даёт Единый день открытых дверей в колледжах "Профессионалитета". Мы приглашаем школьников и их родителей, чтобы они своими глазами увидели современные мастерские, пообщались с преподавателями и, что самое важное, с представителями компаний-работодателей. Такие встречи вдохновляют и помогают ребятам сделать осознанный выбор в пользу интересной и востребованной профессии», – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 
Подготовка к Единому дню открытых дверей в Самарской области началась заранее. С 6 по 18 апреля в школах региона проходят классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании». Их проводят студенты-амбассадоры проекта. Они делятся своим опытом: как проходит обучение, где проходят практику и какие возможности открываются после колледжа.
Старшеклассников также знакомят с карьерными картами специальностей – инструментом, с помощью которого можно изучить возможности карьерного развития, а также узнать о доступных в регионе мерах поддержки.
 «В Самарской области каждый год расширяется участие учреждений СПО в «Профессионалитете». Мы включились в проект в 2022 году, и на сегодняшний день в регионе действует 7 кластеров. В 2026 году откроем еще 3. Интерес ребят к «Профессионалитету» растет: в колледжах и техникумах - участниках проекта обучается порядка 8,6 тысяч студентов. Уверена, что участие в едином дне открытых дверей привлечет к обучению по образовательным программам «Профессионалитета» множество наших школьников», - отметила заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.
Выпускники школ все чаще выбирают рабочую профессию. Во многом это результат совместных мероприятий федеральных, региональных органов власти и партии «Единая Россия» по перестройке системы профессионального образования, локомотивом которой является федеральный проект «Профессионалитет».
Присоединиться к областному классному часу можно онлайн 16 апреля в 14:00:
https://vkvideo.ru/video-90620236_456239439?list=ln-ROGJXsRsXqTrXrvGQW
18 апреля в 11:00 состоится областное родительское собрание «Профессионалитет-63»:
https://vkvideo.ru/video-90620236_456239440?list=ln-sZh7zdXvG5aHFjoBLv
Федеральный проект «Профессионалитет» запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета. В 2025 году федеральный проект «Профессионалитет» стал частью национального проекта «Молодежь и дети».
Федеральный оператор проекта «Профессионалитет» – Институт развития профессионального образования.

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
71
127
138
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
272
319
684
873
864
Весь список