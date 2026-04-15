В регионе пройдет Единый день открытых дверей «Профессионалитета»

18 апреля во всех кластерах федерального проекта «Профессионалитет» пройдет Единый день открытых дверей. Школьники 8–11-х классов и их родители придут в колледжи и на предприятия, входящие в состав кластеров «Профессионалитета», чтобы узнать, как получить востребованные специальности и найти интересную работу. В Самарской области в мероприятии участвуют 46 организаций среднего профессионального образования.

Гостей ждёт насыщенная программа: экскурсии в учебные мастерские и на предприятия, профессиональные пробы и живое общение со студентами и преподавателями. Можно будет не только задать вопросы, но и попробовать себя в разных направлениях – от технических до сервисных. Для родителей подготовлены отдельные встречи в очном и онлайн-форматах. На них подробно расскажут об условиях поступления, обучении, практике и перспективах трудоустройства. «Как отмечал Президент Владимир Владимирович Путин, "важно, чтобы система СПО была эффективной, ориентированной на достижение целей национального развития, а образовательные программы полностью отвечали потребностям реального сектора экономики". Федеральный проект "Профессионалитет" нацпроекта "Молодёжь и дети" продолжает активно развиваться. В сентябре этого года откроются ещё 95 новых кластеров, а всего их уже 601 практически по всей стране. В Единый день открытых дверей школьники и их родители смогут выбрать желаемую профессию и определить для себя перспективы дальнейшего трудоустройства на наших предприятиях», – отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Убежден: чтобы сделать правильный карьерный выбор, нужно соприкоснуться с профессией вживую. Именно такую возможность даёт Единый день открытых дверей в колледжах "Профессионалитета". Мы приглашаем школьников и их родителей, чтобы они своими глазами увидели современные мастерские, пообщались с преподавателями и, что самое важное, с представителями компаний-работодателей. Такие встречи вдохновляют и помогают ребятам сделать осознанный выбор в пользу интересной и востребованной профессии», – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Подготовка к Единому дню открытых дверей в Самарской области началась заранее. С 6 по 18 апреля в школах региона проходят классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании». Их проводят студенты-амбассадоры проекта. Они делятся своим опытом: как проходит обучение, где проходят практику и какие возможности открываются после колледжа.

Старшеклассников также знакомят с карьерными картами специальностей – инструментом, с помощью которого можно изучить возможности карьерного развития, а также узнать о доступных в регионе мерах поддержки.

«В Самарской области каждый год расширяется участие учреждений СПО в «Профессионалитете». Мы включились в проект в 2022 году, и на сегодняшний день в регионе действует 7 кластеров. В 2026 году откроем еще 3. Интерес ребят к «Профессионалитету» растет: в колледжах и техникумах - участниках проекта обучается порядка 8,6 тысяч студентов. Уверена, что участие в едином дне открытых дверей привлечет к обучению по образовательным программам «Профессионалитета» множество наших школьников», - отметила заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Выпускники школ все чаще выбирают рабочую профессию. Во многом это результат совместных мероприятий федеральных, региональных органов власти и партии «Единая Россия» по перестройке системы профессионального образования, локомотивом которой является федеральный проект «Профессионалитет».

Присоединиться к областному классному часу можно онлайн 16 апреля в 14:00:

18 апреля в 11:00 состоится областное родительское собрание «Профессионалитет-63»:

Федеральный проект «Профессионалитет» запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета. В 2025 году федеральный проект «Профессионалитет» стал частью национального проекта «Молодежь и дети».

Федеральный оператор проекта «Профессионалитет» – Институт развития профессионального образования.