48 животных уехали домой с фестиваля-выставки «Друг Человека»

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В прошедшие выходные, 15 и 16 апреля, в ВЦ «Экспо-Волга» в Самаре состоялся крупнейший фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека». Мероприятие прошло уже в девятый раз и традиционно привлекло много посетителей. Неизменные организаторы фестиваля – ветеринарный центр «ФлагманВет», сеть магазинов «ЗооПарк» и администрация Октябрьского района Самары.

Открывая выставку, заместитель главы Октябрьского района Мария Лисица поблагодарила волонтеров и участников мероприятия:

- Эти выставки нам очень нужны, они несут добро! Больше 700 животных нашло здесь своих хозяев! Здесь традиционно много детей, они вместе с родителями выбирают питомца, и так мы растим это добро с малых лет.

Генеральный директор ВЦ «Экспо-Волга» Андрей Левитан отметил, что, хотя фестиваль посвящен животным, лицо у него человеческое:

- Эта выставка про нашу ответственность и заботу, про то, как мы создаем вокруг себя атмосферу, в которой живем мы и наши дети. Важно, чтобы животные нашли свой кров и людей, которые будут их защищать. И я хочу поблагодарить организатора и идейного вдохновителя выставки Инну Тарасенко за ее большое сердце!

Создатель фестиваля, директор ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко отметила, что рождение фестиваля в 2018 года стало исполнением мечты о регулярном проведении таких мероприятий в Самаре:

- Мы пятый год на этой площадке еще и благодаря тому, что у нас в городе самое дружное волонтерское движение. Благодарю все приюты, которые сегодня здесь. С такой сплоченностью мы обязательно изменим мир к лучшему!

Животных на выставке представили приюты «ФлагманВет», "Надежда", "Участие", "Зооспасение", "Кот-Бегемот", а также волонтеры. Всего больше 300 хвостиков искали хозяев на выставке.

Удача улыбнулась 48 животным. Домой уехали 26 кошек, 15 собак, 6 декоративных мышек и белочка Дэгу.

Истории у всех, кто брал животных, разные. Но главное, что все они – светлые.

Девушку Анастасию на выставку привел ее муж Игорь, устроив сюрприз. В их семье уже живет кошка и раньше была собака. И вот теперь, на выставке «Друг Человека» новый питомец сам выбрал эту семью.

- Пятимесячная собачка Сабрина, как только увидела нас, сразу начала проситься на руки, ласкаться. Мы решили забрать ее домой, и теперь в нашей семье пополнение, - призналась Анастасия.

Сразу трое животных уехали домой в одну семью. Любовь Валентиновна пришла на выставку вместе с дочерью Натальей. Обе женщины очень любят животных, в их домах всегда живет несколько питомцев. Любовь Валентиновна увезла с выставки кошку, которая должна стать компаньоном ее коту. А ее дочь Наталья взяла котенка и щенка, которые составят компанию домашним собаке и крысе.

- Мне дай волю, я всех бы забрала! – сказала Наталья.

Новинкой девятого фестиваля стала фотовыставка.

Гостям был представлен фотопроект с кафе «Кэрри», показавший, что приютские собаки – отличные компаньоны для человека, даже за столиком кафе. Они социальны и вполне могут стать домашними.

Еще одни фотопроект "Мой друг" - это сэлфи хозяев со своими питомцами: большинство когда-то взяли животных из приютов. На открытках, представленных на отдельном стенде, запечатлены хвостики, которые не смогли приехать на «Друг Человека», но ищут хозяев. Вместе с фото на открытке есть информация о собаке и телефон для связи с приютом.

В первый день фестиваля «Друг Человека" обширную кинологическую программу представил клуб "Имидж Волга". Гости выставки увидели соревнования по аджилити и ноузворку.

Второй день был лекционным. Гости получили полезную информацию от ветклиники «Слон», узнали, как работают собаки в спасательном отряде «Лиза Алерт», получили много полезных лайфхаков о путешествиях с собакой и о коррекции поведения собак от проекта «Вот он – Пёс», а также приняли участие в открытом диалоге о воспитании собаки-компаньона с кинологом КЦ «Псарь» Андреем Киселевым.

Следующий, десятый фестиваль «Друг Человека» состоится осенью 2023 года. Но желающие взять домой питомца могут обращаться в приюты в любой день.

Фото: пресс-служба «ФлагманВет»