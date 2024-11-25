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47% самарцев поддерживают введение ограничений на использование иностранных слов на уличных вывесках

25 ноября 2024 14:32
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47% самарцев поддерживают введение ограничений на использование иностранных слов на уличных вывесках

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Глава администрации Ярославля А.Молчанов ввел запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках, исключение составляют только зарегистрированные торговые марки. Подобные ограничения с прошлого года действуют в Краснодаре и Саратове. Стоит ли распространить такую практику на остальные регионы России? Согласно опросу, проведенному SuperJob, 47% самарцев хотели бы, чтобы подобные правила действовали в их городе («Правильно! Давно пора возвысить наш русский язык»; «Русский язык очень богатый»). 32% высказались против («Я нахожу заимствование слов интересным и полезным для общества явлением»; «Подумали бы о малом бизнесе: менять вывески вообще-то денег стоит!»).

Интересно, что сторонников запрета среди мужчин больше, чем среди женщин. Чем старше респонденты, тем активнее они выступают за искоренение иностранных слов на вывесках: среди опрошенных до 35 лет инициативу поддерживают только 3 из 10, а среди граждан старше 45 лет — 65%. С увеличением доходов опрошенных растет и уровень одобрения инициативы (35% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 59% среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей).
 

Время проведения: 19—20 ноября 2024 года

Теги: Опрос

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