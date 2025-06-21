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44% самарцев поддерживают запрет соцсетей для подростков

21 июня 2025 12:22
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44% самарцев поддерживают запрет соцсетей для подростков

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Министры, отвечающие за цифровую политику во Франции, Испании и Греции, совместно разработали законопроект о запрете доступа к социальным сетям для детей и подростков до 15 лет. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал лично ввести запрет, если он не будет принят на уровне Евросоюза. Согласно данным опроса, 44% самарцев поддерживают введение подобного запрета и в нашей стране: «В соцсетях есть риск завести знакомство с ненужными людьми»; «Вместо учебы, они зависают в соцсетях». 34% высказались против: «Запретами ничего не добьешься»; «Если ввести запрет, то дети все равно будут сидеть в социальных сетях, но тайно. И вот тогда контролировать станет намного сложнее»; «Соцсети — это общение. Запретить общаться до 15 лет?».


Чем старше, тем критичнее наши граждане относятся к соцсетям для детей: если среди молодежи до 35 лет законопроект одобряют 37%, то среди граждан старше 35 лет — уже 51%.

Среди родителей детей от 7 до 15 лет поддержка еще выше: 54% соглашается с необходимостью введения запрета, 24% выступают против.

Время проведения: 16—17 июня 2025 года

Теги: Опрос

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