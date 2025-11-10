43% самарцев довольны выбором своей профессии

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.
43% самарцев утверждают, что выбрали бы свою профессию снова, если бы имели возможность вновь пройти карьерное самоопределение. 32% предпочли бы другую сферу деятельности.
Среди мужчин доля довольных своим профессиональным выбором несколько выше, чем среди женщин: 46% против 40% соответственно.
Среди обладателей высшего образования о готовности повторить профессиональный выбор заявили 45%, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 39%.
Молодежь до 35 лет демонстрирует наименьший уровень уверенности в своем выборе — 38% удовлетворен профессией. Среди 35—45-летних таковых уже 44%, а среди респондентов от 45 лет — 47%.
Больше всего же довольны выбором профессии те, чей ежемесячный доход превышает 100 тысяч рублей (53%).
Среди представителей распространенных профессиональных групп наибольшая доля тех, кто готов снова выбрать свою профессию, — среди врачей (65%), программистов (60%) и медицинских сестер (58%). Высокие показатели также у водителей (53%) и HR-менеджеров (51%). Меньше всего довольных своим выбором среди представителей профессий, характеризующихся высокой кадровой текучестью: охранников (33%), курьеров (34%) и продавцов (36%).
Время проведения: 2 сентября — 5 ноября 2025 года