43% самарцев довольны выбором своей профессии

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

43% самарцев утверждают, что выбрали бы свою профессию снова, если бы имели возможность вновь пройти карьерное самоопределение. 32% предпочли бы другую сферу деятельности.



Среди мужчин доля довольных своим профессиональным выбором несколько выше, чем среди женщин: 46% против 40% соответственно.



Среди обладателей высшего образования о готовности повторить профессиональный выбор заявили 45%, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 39%.



Молодежь до 35 лет демонстрирует наименьший уровень уверенности в своем выборе — 38% удовлетворен профессией. Среди 35—45-летних таковых уже 44%, а среди респондентов от 45 лет — 47%.



Больше всего же довольны выбором профессии те, чей ежемесячный доход превышает 100 тысяч рублей (53%).



Среди представителей распространенных профессиональных групп наибольшая доля тех, кто готов снова выбрать свою профессию, — среди врачей (65%), программистов (60%) и медицинских сестер (58%). Высокие показатели также у водителей (53%) и HR-менеджеров (51%). Меньше всего довольных своим выбором среди представителей профессий, характеризующихся высокой кадровой текучестью: охранников (33%), курьеров (34%) и продавцов (36%).



Время проведения: 2 сентября — 5 ноября 2025 года