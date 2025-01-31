42% самарцев смогли найти баланс между работой и личной жизнью

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Женщинам чаще удается соблюдать баланс между работой и личной жизни, а у мужчин на первом плане чаще работа. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные граждане из города.



У 42% самарцев получилось найти баланс между работой и личной жизнью, 42% больше внимания уделяет работе, 6% — личной жизни. Женщины чаще мужчин уверяют, что им удается соблюдать work-life balance. Каждый второй в возрасте до 35 лет удачно совмещает работу и личные дела; у тех, кто старше, это получается реже.



Работе уделяют больше внимания мужчины. Чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, вынуждены активно трудиться горожане в возрасте от 35 до 45 лет (51%). Приоритет отдают работе и те, кто зарабатывает больше 100 тыс. руб. в месяц (52%), граждане с меньшим доходом чаще делают акцент на личной жизни или уверяют, что находятся в балансе.



Для некоторых респондентов проблема поиска баланса не стоит: «Найди любимое дело, и работать не придётся никогда». Те, кто вынужден трудиться больше, чем хотелось бы, предлагают такое решение: «Нужно законодательно сделать 4-х дневную рабочую неделю — и будет баланс».



Время проведения:18—29 января 2025 года