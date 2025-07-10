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40% самарцев не имеют никаких сбережений

10 июля 2025 10:10
133
40% самарцев не имеют никаких сбережений

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активнее граждане из города.

 

78% самарцев следят за личными финансами: 51% приблизительно учитывают доходы и расходы, а 27% ведут детальный учет. 22% не следят за своим бюджетом.

84% горожан планируют свои доходы и расходы: 45% рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 29% — на полгода-год, 10% — долгосрочно.

В случае потери всех источников дохода средний запас финансовой прочности, по оценкам респондентов, составляет в среднем чуть более 4 месяцев. При этом 12% смогут продержаться только 1 месяц, 25% — от 1 до 2 месяцев, 9% — от 3 до 6 месяцев, 10% имеют подушку безопасности на 6—12 месяцев, 4% обеспечены более чем на год. 40% горожан не имеют сбережений.

Уровень своей финансовой грамотности горожане чаще всего оценивают как средний (55%). Высокую компетентность в личных финансах имеют 22%, низкую — 8%.

Мужчины чаще женщин ведут финансовый учет поступлений и расходов, планируют траты на более длительный срок. Среди представителей сильного пола больше уверенных в высоком уровне финансовой грамотности и тех, кто убежден, что продержится без зарплаты дольше года.

Среди респондентов 35—45 лет по сравнению с опрошенными других возрастов больше людей, ведущих денежный учет и планирующих траты в среднесрочной перспективе. А вот имеющих сбережения среди них меньше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. В своем уровне финансовой грамотности опрошенные 35—45 лет чаще склонны сомневаться.

Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще респондентов с меньшей зарплатой ведут личный бюджет, чаще имеют возможность планировать доходы и траты на долгий срок, чаще имеют сбережения.

Время проведения: 30 июня — 8 июля 2025 года

Теги: Опрос

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