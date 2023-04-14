4 из 10 самарцев сталкивались с абьюзом на работе

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Под абьюзом работающие чаще всего подразумевают несоблюдение ТК РФ, унижения и злоупотребление властью со стороны руководства. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане с опытом работы из Самары.

С психологическим насилием на работе сталкивались 41% опрошенных, у 45% не было подобного опыта. Причем чаще остальных говорили об абьюзивных отношениях в рабочем коллективе респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (35%).



Основными проявлениями абьюза на работе самарцы считают ситуации, в которых нарушается Трудовой кодекс: добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к рабочей деятельности (30%). 28% горожан сталкивались со злоупотреблением руководства властью, 18% — с унижениями и 13% — с эмоциональным давлением.



Время проведения: 23 января — 12 апреля 2023 года

