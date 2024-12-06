4 и 5 декабря в губернии проходил предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Люди. Технологии. Решения»

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4 и 5 декабря 2024 года в Самарской области проходил традиционный итоговый предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Люди. Технологии. Решения». В течение двух дней мероприятия форума посетили свыше тысячи предпринимателей, самозанятых, инвесторов, и всех, кто заинтересован в успешном развитии своих проектов.



Форум «‌Мой бизнес 63» проводится в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». В Самарской области созданы все условия для успешного старта начинающих предпринимателей и тех, кто уже успешно ведет своё дело. Поддержка бизнеса - это важное направление деятельности областного Правительства во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым.



«Традиционный форум «Мой бизнес 63» мы проводим уже в двенадцатый раз, и за это время его посетили более 15 тысяч предпринимателей региона. Площадка для прямой коммуникации бизнеса и власти дает нам возможность еще раз напомнить о действующих инструментах поддержки, о возможностях, созданных для бизнеса в Самарской области», - отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



На панельной дискуссии обсудили Закон «О развитии и поддержке семейных предприятий в Самарской области», поговорили о том, в чем особенности ведения дела с родными, какие проблемы, вызовы и возможности сегодня стоят перед семейными предприятиями.

«Мы являемся семейной компанией, все члены семьи участвуют в процессе управления и жизнедеятельности компании. Считаю, что состоявшиеся семейные компании тем и ценны, что они смогли на этапе становления договориться и распределить роли, чтобы компания прожила какое-то время, первые кризисы, не развалилась, и при этом создала устойчивую ячейку общества, - рассуждает Елена Стажук, директор Русской иконописной школы. - Важная тема сегодня была затронута - это и само определение «Семейный бизнес», и меры поддержки этой категории предпринимательства».



Участники форума также посетили мастер-класс от федерального эксперта Владимира Якубы. Бизнес-тренер поделился со слушателями, как работать с сотрудниками: собрать лучшую команду, замотивировать их и правильно поставить перед ними рабочие задачи.



Живая дискуссия развернулась на площадке, посвященной теме «Битва поколений». Спикеры – предприниматели разных возрастов – поговорили о том, как они начинали свой бизнес, с какими трудностями и рисками пришлось столкнуться.



Затронули на форуме и тему креативных индустрий. На панельной дискуссии «Бизнес с креативом» поговорили о трендах, инфоповодах и прибыльной бизнес-стратегии на конкурентном рынке. В завершении форума, участники могли присоединиться к мастер-классу от основательницы школы кроя, шитья и дизайна «Коко» Влады Власовой и создать свой новогодний сувенир.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области