39 семей из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

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8-10 марта в Санкт-Петербурге состоится первый полуфинал конкурса «Это у нас семейное», в котором примут участие 147 семейных команд. Всего по итогам дистанционного этапа самого народного конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей» в окружные полуфиналы вышли 1 575 семей, которые будут бороться за выход в финал и главные призы – сертификаты номиналом в пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. В числе полуфиналистов 39 семей – представители Самарской области.



Полуфиналисты каждого федерального округа определялись по балльной системе, к очным испытаниям также приглашены 62 семьи-победителя Всероссийского конкурса «Семья года – 2023».



На дистанционном этапе семейные команды выполняли задания по темам: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год», «Первая помощь», «Рецепт Жуковых», а также участвовали в «Викторине». Главное условие всех конкурсных испытаний – выполнять их нужно было всем членами семейной команды.



«В полуфинал вышли 384 команды из Центрального и 407 из Приволжского федерального округов. Сибирский округ представят 183 семьи, а Южный (вместе с новыми регионами) – 174, из Уральского и Северо-Западного округов приедут 170 и 147 команд соответственно. ДФО представят 67, а СКФО – 41 семейная команда. Есть даже команды из других стран – две семьи проживают в Казахстане и Хорватии. Теперь мы точно знаем, что граждане России чтут и уважают семейные традиции и ценности, готовы показывать это, в том числе и через участие в конкурсах. Теперь нашим семьям предстоит проявить себя на очных соревнованиях», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.



За прохождение испытаний участники конкурса будут награждены тремя категориями подарков – от членов Наблюдательного совета, партнеров и организаторов.



За удачные роли в «Мультсемье» киностудия «Союзмультфильм» вручит сертификат на посещение развлекательно-развивающего центра «Союзмультпарк» в Москве и Казани. За выполнение задания «Изобретатели» от Госкорпорации «Росатом» полагается экскурсия на Ленинградскую атомную станцию или посещение атомного ледокола в Мурманске.



Есть и персональные призы от членов Наблюдательного совета – фортепианный эксклюзивный урок-концерт от певца, продюсера, актера театра и кино, народного артиста Российской Федерации Дмитрия Маликова, концерт с участием известного саксофониста, народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана, поездка в гости к семье певца Сергея Жукова.

Свой подарок семье Рыбачевых из Воронежской области уже вручил продюсер, генеральный директор, соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курьянов.



«Олег и Дарья Рыбачевы, специально написавшие песню для конкурса «Это у нас семейное», получили приглашение на студию звукозаписи Black Star и смогли поработать с нашими артистами. Общие увлечения укрепляют семью, и мы очень рады, что смогли дать такую возможность нашим участникам», – отметил Павел Курьянов.

Более трех тысяч команд будут награждены подарками от организаторов. Среди них бытовая техника, гаджеты, оборудование для туризма. Их обладателей также выберут члены Наблюдательного совета.



По итогам всех очных мероприятий 30 семей-победителей получат сертификаты по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия. Окружные полуфиналы состоятся весной и летом. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля.



За пять месяцев конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его участниками стали семьи 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране. Напомним, Напомним, о старте конкурса «Это у нас семейное» в День знаний объявил Президент России Владимир Владимирович Путин. Предложение о проведении подобного конкурса прозвучало от семьи Скатковых из Самарской области на третьем очном заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», Председателем которого является Глава государства. Обращаясь к Президенту, Оксана Скаткова предложила сделать семейный конкурс, в котором дети могли бы участвовать вместе с родителями в составе одной дружной команды. Владимир Путин инициативу поддержал.



Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».